Đikić: Nemojte paničariti nego perite ruke i ne dirajte si lice

Kako bi se suzbila panika, najvažnije je stručno, pravovremeno i istinito informirati javnost te dobro organizirati zdravstveni sustav.

U Hrvatskoj je to, koliko pratim, za svaku pohvalu. Ljudi koji vode zdravstvenu službu, ravnateljica infektivne klinike Alemka Markotić, ministar zdravstva, epidemiolozi, pristupili su vrlo stručno i profesionalno. Zdravstvenoj službi prepustili su da na pravilan način obradi zaražene ljude, pronađe ljude s kojima su bili u kontaktu te tako spriječe daljnje nepotrebno i opasnije širenje bolesti, rekao nam je u telefonskom razgovoru ugledni hrvatski znanstvenik Ivan Đikić, član Američke akademije znanosti i umjetnosti. Iako to ističe već danima, i danas nam je ponovio kako nema mjesta panici.

- Ja sam znanstvenik i pratim brojke. A kad gledam brojke, iz njih mogu iščitati da mjesta panici nema. No moramo razumjeti i ljude. Kad su u strahu za egzistenciju, često previde i ne čuju bitne i puno puta ponovljene informacije i činjenice. Jednostavno ne dopiru do njih i počinju se ponašati nerazumno. Strahuju od toga što će se dogoditi ne samo njima, nego i njihovim bližnjima te zato grabe namirnice po dućanima i nerazumno kupuju maske za zaštitu lica. Ljudi moraju shvatiti da paničarenje dovodi do oštećenja i problema u djelovanju cjelokupnog sustava: od opskrbe hranom do rada škola, vrtića i bolnica, Ako izoliramo gradove i protok ljudi, sprečavamo cirkulaciju ljudi koji se najviše žrtvuju. To su liječnici i medicinske sestre u bolnicama. Oni svaki dan moraju doći na posao, brinuti o pacijentima, ali i svojim obiteljima - tumači Đikić te objašnjava zašto se protivi zatvaranju granica i izoliranju ljudi.

Sve više ovakvih opasnosti

- O rigoroznim mjerama, poput zatvaranja granica, može se razgovarati samo ako se proglasi pandemija korona virusa u svijetu. Izoliranje ljudi u gradovima samo dovodi do stvaranja straha kod ljudi. Odluke oko zatvaranja granica i blokadi prometa treba prepustiti stručnjacima, ljudima koji vode Svjetsku zdravstvenu organizaciju i javno zdravstvo. I oni će vam na najpametniji i najbolji način reći kad je potrebno to razmotriti. A tek tad bi se u to trebali uključiti političari - objašnjava Đikić. Ponovno je istaknuo da je korona virus vrlo sličan virusu gripe. Dolazi ciklično, a širi se vrlo brzo.

- Stvara se određeni kolektivni imunitet, a zbog klimatskih promjena stvara se bazen virusa. I ti virusi jednostavno nestaju za nekoliko mjeseci. Tako će nestati i korona virus. Moramo biti svjesni da ovakvih opasnosti postoji sve više. Mi znanstvenici moramo upozoriti javnost da ne ignorira klimatske promjene i događaje u svijetu. To nije bezazleno, jer se stvaraju pritajeni virusi u prirodi koji nastaju baš zbog klimatskih promjena. Očekujem još više ovakvih slučajeva u budućnosti - rekao je Đikić koji je u kontaktu sa znanstvenicima, liječnicima i kolegama u Hrvatskoj. Kaže da je jedini način zaštite izolirati ljude pozitivne na korona virus.

- Umirujuća je činjenica što se mnogo ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženim neće zaraziti. Mali broj pokazat će blage simptome koji će proći sami od sebe ili ih uopće neće imati. Osamdeset posto tih ljudi te će blage simptome riješiti svojim imuno sustavom.

No manji broj će zbog korona virusa, koji se iz gornjeg spusti u donji dišni sustav i na pluća, pokazati izraženije i ozbiljnije simptome. To su ljudi koji imaju slabiji imuno sustav i svakako trebaju zatražiti dodatnu pomoć - objašnjava Đikić. Ponovio je da je ovaj virus sličan virusu gripe s kojim se čovječanstvo susreće svake godine.

Istražiti virus u prošlosti

- Kod gripe je smrtnost jedan posto i samo je lani uzela 65.000 života. Kod korone se, za sada, pokazalo da je smrtnost dva posto te da posljedicama bolesti uglavnom podliježu stariji i ljudi slabijeg imunološkog sustava. Ponavljam da se ne smije toliko paničariti. Svaki virus ima svoj ciklus trajanja. Kad se pojavi, oboli mnogo ljudi, no s vremenom sam nestane. Koliko će trajati, ovisi o broju ljudi koji su ga preboljeli i koji se mogu inficirati. Tako će biti i s korona virusom - dodaje Đikić i ističe kako redovito treba prati ruke, ne dirati lice, jer je to najčešći način prenošenja virusa, te izbjegavati mjesta s puno ljudi. Atipičan je jer se širi prije pojavljivanja simptoma bolesti, zbog čega obolijeva mnogo ljudi. Ujedno je specifičan jer se ne širi samo zrakom, nego i probavnim traktom, zbog čega je higijena izuzetno važna.

Upitan koliko znanost poznaje ovakve viruse, odgovorio je:

- Ovi virusi su vam zoonozni, pojavljuju se kod životinja i mi nemamo pregled svih podvrsta virusa koji se pojavljuju kod životinja. Nažalost, u vrlo rijetkim slučajevima dolazi do evolucijske promjene virusa kod životinja i prelaska na ljude. I tad postaje opasnost jer dolazi do promjena tih različitih receptora na stanicama virusa i oni mogu nakon toga prijeći na ljudske stanice. I tad je to jedna lutrija. Mi ne znamo što će biti. Evolucija je toliko brza da ne možemo predviđati genetsku podlogu tih virusa i upravo je stoga vrlo nezahvalno predviđati i liječenje, ali i cjepiva. Mi cjepiva možemo stvarati na temelju iskustava koje smo imali iz prošlosti, ali svaki virus koji se pojavi u prirodi može imati potpuno nove genetske karte koje će nam stvarati dodatne probleme. Da bismo bili spremni za odgovor na buduće događaje, neophodno je istražiti sve što do sada znamo o virusu influenca i virusima koje smo imali u prošlosti - zaključio je Đikić.

