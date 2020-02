Uživo: Čekaju se nalazi osmero ljudi, nema novih zaraženih...

Nakon što je u utorak potvrđen prvi slučaj zaraze korona virusom u Hrvatskoj, točnije u Zagrebu, osnovan je Nacionalni stožer Civilne zaštite koji će pratiti razvoj situacije i dva puta dnevno, u devet i 16 sati, izvještavati javnost o najnovijim informacijama te mjerama koje se po potrebi poduzimaju.

- Što se tiče organizacije većih javnih okupljanja, zajednička je procjena, a takva je procjena i na razini EU, da ne postoji potreba za generalnom zabranom. Ali moramo uzeti u obzir da je uvijek moguće doći do promjene epidemiološke situacije i svaki događaj se mora posebno razmotriti - rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Ministar zdravstva Vili Beroš naglasio je kako od jutros novih zaraženih nema. I dalje su dva oboljela, a radi se o braći od kojih je jedan od 19. do 21. veljače bio u Milanu. Sveukupno je do sada testirano 87 ljudi, a osam je u obradi, među njima i treća bliska osoba prvog zaraženog. Iako ne otkrivaju o kome se radi, vjerojatno je to djevojka koja je s mladićem također bila u Milanu. Prvi njezin nalaz je negativan, ali su je za svaki slučaj podvrgnuli još jednoj analizi, koja još nije gotova.

- Novih slučajeva nema - rekao je ministar Beroš kratko.

Ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak, izvijestio je da je za sad 64 ljudi pod intenzivnom nadzorom. Epidemiolozi su završili s traženjem kontakata prvog zaraženog, dodao je, a još rade na traženju onih koji su bili u kontaktu s drugim zaraženim, za kojeg se dan poslije ustanovilo da je zaražen korona virusom.

- Njihovo se zdravstveno stanje prati, dva puta dnevno se moraju javiti epidemiologu, ukoliko se ne jave onda će on zvati njih. Ako se počnu razvijati respiratorni simptomi, bit će poslani u infektivnu kliniku na testiranje i izolaciju, ako bude potrebno - kazao je Capak.

Što se tiče majke zaraženi, koliko imaju informacije Capak i Beroš, ona nije testirana i nema simptome.

Na pitanje može li osoba koja je preboljela koronu ponovno oboliti, Capak je istaknuo kako je premalo informacija o ovom virusu, ali je sasvim siguran da postoji tada imunitet.

Naglasio je i kako testiranje može biti pozitivno, a da čovjek nema nikakve simptome i obrnuto.

- Zbog toga je ECDC promijenio prije nekoliko dana definciju bolesti - rekao je.

Granična policija nastavlja sa svim preventivnim nadzorima hrvatskih granica.

- Do sad smo profilirali 1068 osoba o kojima smo obavijesitili granične sanitarne inspektore i kojima je izdana potvrda o sanitarnom nadzoru. Detaljno će se pregledavati sve osobe koje ulaze u Hrvatsku - kazali su iz granične policije i dodali kako su sve policijske postaje izvijestile da imaju dovoljno opreme za postupanje na granicama.

- Koriste i zaštitne ogrtače i naočale ukoliko se izdvoji osoba iz područja koje su na popisu - dodali su.

