Đikić: 'Normalno' nam se neće vratiti sigurno prije idućeg ljeta

Ekonomist Novotny kaže kako se u prvom dijelu nove godine neće osjetiti porast potrošnje jer neće biti psihološkog zaokreta potrošača unatoč procjepljivanju koje bi trebalo obustaviti epidemiju

<p>Život s koronom postaje nam navika. Maske, distanca, restrikcije, zabrane i kazne novi su način života u Hrvatskoj, a prema predviđanjima stručnjaka, tako ćemo živjeti barem do nove turističke sezone. </p><p>- Kad budemo imali odobreno cjepivo, trebat će nam od tri do šest mjeseci da se procijepi populacija i u tom periodu će biti važno da se pridržavamo epidemioloških mjera. Razlog je što ne smijemo dopustiti da se virus neprimijećeno širi unutar populacije koju nismo procijepili. To se naziva džepovima u populaciji, gdje širenje virusa može izazvati i ubrzanu mutaciju virusa upravo zbog cjepiva s kojim se virus onda bori za opstanak. Zato je vrlo važno da se držimo svih mjera dok stručnjaci ne procijene drugačije – kaže nam naš ugledni znanstvenik <strong>Ivan Đikić</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Đikić još u lipnju najavio novi val</strong></p><p>Poručuje svima da budu pozitivni jer je, kaže, cijepljenje dobro rješenje, ali zahtijeva angažman i pažljivi plan provođenja. Ako sve bude prema trenutačnim procjenama i do ljeta korona postane napokon sporedna stvar, ljudsku populaciju i dalje ćemo osjećati psihološke, materijalne i gospodarske posljedice. A što nas čeka nakon korone u ekonomskom smislu opisuje nam ekonomist Damir Novotny. </p><p>- Ova turistička godina pokazala je da snažan pad turističkog prometa i potrošnje nisu imali veliki utjecaj na BDP, pa ni na zapošljavanje. Razlog je to što turistički sektor zapošljava mnogo sezonaca izvan Hrvatske i uz mjere koje je Vlada poduzimala za očuvanje radnih mjesta nije imalo velikih utjecaja na tržište rada. Zbog toga se velike oscilacije u broju nezaposlenih po tom pitanju neće vjerojatno dogoditi ni u idućih pola godine - smatra Novotny. </p><p>Ujedno dodaje kako se u prvom dijelu nove godine neće osjetiti porast potrošnje jer neće biti psihološkog zaokreta potrošača unatoč procjepljivanju koje bi trebalo obustaviti epidemiju. </p><p>- Sad to nije samo pitanje ugostiteljstva, nego svih sektora koji ovise o domaćoj potrošnji. Ljudi osjećaju nesigurnost i manje troše, odnosno troše samo na nužne proizvode - kaže Novotny. </p><p>U padu su, dodaje, svi parametri u potrošnji, no stvarne rezultate nećemo saznati.</p><p>- Prema istraživanjima međunarodnih institucija, u Hrvatskoj se 30 posto potrošnje odvija u sivoj zoni, što znači da to ne ulazi u službene statistike i zato ne znamo stvarno stanje - rekao je. </p>