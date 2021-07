Znanstvenik Ivan Đikić gostovao je na HRT-u gdje je rekao kako moramo procijepiti veći broj ljudi da se smanji broj novih varijanti koronavirusa.

Đikić kaže kako nemamo kolektivni imunitet i dok je 40 do 50 posto ljudi necijepljeno, nove varijante će se širiti među njima. Naglašava da se te varijante brzo šire, pa će i broj novozaraženih brzo rasti. Dodaje da se novi sojevi stvaraju kod necijepljenih, a ako se cijepljeni i zaraze, imaju blaže simptome i ne stvaraju se nove, opasnije varijante.

Znanstvenik je komentirao da se delta soj sve više širi u europskom zemljama, pa i onima koje imaju veliki broj cijepljenih, a dodaje da neki smatraju da je već počeo četvrti val. Naglasio je da sva cjepiva štite od smrtnosti u sličnom postotku, od 95 do 100 posto:

- Razlika postoji u načinu primjene, brzini davanja, zaštiti od prijenosa zaraze i prihvaćanju virusa iako ste cijepljeni.

Đikić je rekao kako svaki virus može izazvati tešku kliničku sliku. Kaže da virus uzrokuje brzu, ali nevidljivu upalnu reakciju nakon čega dolazi do tzv. citokinskog šoka. Tada tijelo reagira i može doći do teškog oštećenja pluća i smrti. Dodaje da delta i alfa varijanta same po sebi ne uzrokuju teže simptome, ali ako je u tijelu više virusa, reakcija je brža i veća.

Generalne smjernice su da je neophodno primiti dvije doze cjepiva jer one štite 90-100 posto.

- Ako smo cijepljeni s jednom dozom zaštita je između 30-40 posto i to je ogromna razlika. Treba motivirati sve koji su cijepljeni jednom dozom da se potpuno zaštite.

Dodaje da osobe koje su preboljele covid, a nisu registrirane mogu uzeti samo jednu dozu što je kao da su dva put cijepljeni. Zatim bi trebali pričekati i vidjeti na jesen ili zimu treba li druga doza.

Đikić kaže kako zaštita nakon cijepljenja traje šest do osam mjeseci. Kaže da za sad treću dozu cjepiva ne smatra potrebnog.

- Vjerujem da će se pričekati do jeseni, napraviti testova i onda će struka donijeti pravorijek.

Znanstvenik je opisao stanje u Njemačkoj u kojoj živi i radi. Kaže kako je zaštićeno mnogo života na što su ponosni, a gospodarstvo napreduje, ali je činjenica da su ljudi umorni od restriktivnih mjera. Smatra da žele da krenu u fazu kontroliranja virusa:

- Do kraja godine u Njemačkoj će se dosta testirati, znat ćemo gdje su virusi, bit će blaže mjere, cilj je do kraja ljeta cijepiti preko 70 posto ljudi. Njemačka će biti u stabilnom stanju u kojem možemo kontrolirati virus i živjeti normalnije, rekao je.

Đikić je hrvatskim građanima poručio da budu odgovorni i oprezni i da ne ulaze u rizik puštanja necijepljenih i netestiranih turista. Dodaje je da moramo povećati postotak cijepljenih, naglašavajući da je kampanja za cijepljenje bila slaba:

- Vjerujem da se to može poboljšati. Treba raditi kontinuirano.

Kaže kako znanstvenici, javni djelatnici, sportaši i umjetnici trebaju biti primjer građanima i objasniti zašto je neophodno zaštititi sebe i druge te gospodarstvo.