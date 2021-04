U godini pandemije naučili smo da je politika ispred zdravlja, zdravlje ispred ekonomije, ali samo po potrebi, a položaj i status u društvu omogućuju i prednost na listi borbe protiv bolesti, odnosno da vam titula i prezime omogućuju cijepljenje preko reda. Naučili smo da država ne pomaže koliko treba, nego koliko može, jer pandemiji se ne vidi kraja, ali se u rukavicama najavljuje ukidanje mjera pomoći.

Mjesec dana otkako su se otvorile terase kafića i ostalih ugostiteljskih objekata, broj novozaraženih porastao nam je s 91, toliko smo ih imali 1. ožujka 2021., na 2362 slučaja, koliko smo ih imali u današnjem danu.

POGLEDAJTE VIDEO: Teško stanje u BiH

Pulmolog Saša Srića za 24sata još prije tjedan dana rekao je da smo ušli u treći val, a da će do toga doći najavljivao je puno ranije. Mnogi građani susjednih država opustili su se čim je počelo procjepljivanje, a čini se da je to slučaj i u Hrvatskoj, iako su stručnjaci i znanstvenici upozoravali da unatoč cjepivu i cijepljenju, maske i ostale mjere zaštite morat će se poštovati barem još godinu dana

- Situacija u Hrvatskoj je vrlo ozbiljna, rast je stalan i dosta visok, bolnice pretrpane i nema uopće prostora za opuštanje i optimizam. Mi smo na početku trećeg vala i trebamo biti puno fokusiraniji, s dobrom koordinacijom lokalnih stožera - kaže znanstvenik Ivan Đikić, koji je mjesecima upozoravao Vladu da treba uvesti strategije po kojima će građani i poduzetnici unaprijed znati što ih čeka. Kad ćemo se virusa riješiti i hoćemo li ikad više živjeti bez korone, nitko ne može predvidjeti.

No Đikić smatra da se može napraviti plan po kojemu će se znati koje se mjere uvode u slučaju, recimo, 1000 oboljelih dnevno, 2000 i više. Tako se ljudi unaprijed mogu pripremiti jer znaju što ih čeka. Princip na kojem radi stožer dok “plešemo s virusom” je konfuzan. Javnost posebno iritira što uočava da se mjere i odnos prema virusu prilagođavaju izborima. To smo gledali lani u proljeće, a to doživljavamo i danas.

- Ulovljeni smo jer smo otvorili granice. Virusi su preko ljudi ulazili pa smo imali i lokalne pojave. Nismo pogrešno reagirali, nego smo se prepustili. Zbog izbora smo popustili određene mjere te je medijska prezentacija ozbiljnosti situacije pala - govorio je ovo Đikić lani krajem lipnja. Za mjesec i pol su lokalni izbori, a političari su već debelo u kampanjama. Prevlada li interes nad zdravljem, opet ćemo imati prepune bolnice i zakrčena groblja. Đikić smatra da ćemo, ako će se većina pridržavati mjera, za dva do tri tjedna doći do vrhunca vala.

- U suprotnom opet ćemo imati više od 4000 oboljelih dnevno i pretrpane bolnice te više mrtvih. Oprez je važan, i cijepljeni moraju nositi maske i shvatiti da i oni mogu dobiti virus i prenositi ga na bližnje - rekao je Đikić. Osvrnuo se i na probleme s cjepivima.

- Problem s AstraZenecom je dvostruke naravi. Prvi je političko-gospodarski, a drugi znanstveno-medicinski, gdje se primijetilo da se pojavljuju vrlo rijetke, ali opasne nuspojave - trombi. Dolazi do toga da je, od više od 9,7 milijuna cijepljenih, 68 imalo tu komplikaciju i više od 20 je umrlih. Znanstveno još ne znamo razloge - rekao je. I on se cijepio AstraZenecom.