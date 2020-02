Đikić: 'Samo izoliranje nositelja virusa može spriječiti širenje'

- Drago mi je vidjeti da je u Hrvatskoj prvi odgovor na dva slučaja koja su potvrđena bio stručan, adekvatan, razuman i vrlo dobro komuniciran s javnošću. Ljudi koji vode zdravstvenu službu, uključujući i ravnateljicu infektivne klinike Alemku Markotić, stvarno su sa jednim vrlo stručnim i profesionalnim stavom smirli situaciju i prepustili to zdravstvenoj službi da na pravilan način obradi te ljude, da pronađe ljude s kojima su bili u kontaktu i na taj način spriječi dalje nepotrebno i opasnije širenje bolesti - istaknuo je naš ugledni znanstvenik Ivan Đikić na N1 televiziji.

Osvrnuo se i na to je li traženje "nultih pacijenata" i kontakata s kojima su zaraženi bili u doticaju dobra stvar.

- Treba biti iskren i reći da nam ništa drugo ne preostaje. Jer mi nemamo ni lijekova, a nemamo ni cjepiva. Mi nemamo načine da bi spriječili patološki efekt tih virusa, tako da jedna pravilna epidemiološka obrada i zdravstveno izoliranje nositelja virusa je jedini način da se spriječi nekontrolirano širenje - istaknuo je.

O mogućnostima zatvaranja granica smatra kako su takve vijesti nepotrebne u javnosti dok ne postane stvarna objava pandemije u svijetu i kako se tada može razgovarati o rigoroznim mjerama takve vrste.

- Izoliranje ljudi u gradovima i državama samo čini do stvaranja straha kod ljudi, ljudi se počinju ponašati nerazumno. Imaju strah od toga što će se dogoditi, ne samo njima nego i njegovim bližnjima i na taj način vi imate ove sve scene gdje ljudi kupuju po dućanima sve, maske se nerazumno kupuju, bacaju, jer one su većinom jednokratne upotrebe. Tako da ta psihoza, ta histerija koja se stvara u javnosti ima puno više negativnih efekata, nego smirujući efekt ako netko želi naglasiti mi smo spremni zatvoriti granice ili mi smo spremni zatvoriti transport vlakova iz Italije u Austriju.

Mislim da je to sve bilo nepotrebno i doprinijelo je tome da jednostavno javni službenici, političari bilo koje europske zajednice ne bi trebali komunicirati ove stvari, nego bi to trebali prepustiti stručnjacima, ljudima koji vode svjetsku zdravstvenu organizaciju i javno zdravstvo. I oni će vam na najpametniji i najbolji način reći kada je potrebno razmotriti to i onda se tek političari trebaju uključiti - rekao je Đikić.

Pojasnio je i kako se razvija koronavirus.

- Koronavirus vam je vrlo sličan kao i virus gripe. Oni dolaze ciklično, šire se vrlo brzo. Stvara se određeni imunitet kolektivni i stvara se određena zbog vremenskih odnosno klimatskih i ekoloških stvari stvara se pool virusa. I ti virusi jednostavno nestaju za par mjeseci. To se u Kini događa, vjerujem da će se to događati i u drugim zemljama po svijetu. Tako da će ovaj virus, ovaj zadnji virus nestati, kao što su i drugi virusi nestajali u prošlosti. Također, ono što stvarno želim naglasiti za javnost je da moramo biti svjesni da ovakvih opasnosti postoji sve više i više i mi kao znanstvenici moramo upozoriti javnost ponovno da ignoriranje klimatskih promjena, ignoriranje svega što se događa u svijetu, u biti nije bezazleno samo zbog toga što imamo probleme s vremenom, nego radi toga što se stvaraju tzv. dormantni ili pritajeni virusi u prirodi koji nastaju zbog upravo klimatskih promjena i moja očekivanja su u budućnosti da će biti još više ovakvih slučajeva i moramo pripremiti ne samo znanstvenike, ne samo ulagati u znanost, nego moramo pripremiti i javnost da shvaćaju da su mnoge stvari koje se događaju na svijetu povezane s klimatskim promjenama imat će u budućnosti reperkusiju i na naše zdravlje i na pojavu ovakvih virusa - naveo je.

Upitan koliko znanost poznaje ovakve viruse, odgovorio je:

- Ovi virusi su vam zoonozni, znači oni se pojavljuju kod životinja i mi nemamo pregled svih podvrsta virusa koji se pojavljuju kod životinja. Nažalost, u vrlo rijetkim slučajevima dolazi do evolucijske promjene virusa kod životinja i prelaska na ljude. I tada postaje opasnost jer dolazi do promjena tih različitih receptora na stanicama virusa i oni mogu nakon toga preći na ljudske stanice i tada je to jedna lutrija. Mi ne znamo što će biti. Evolucija je toliko brza da ne možemo predviđati genetsku podlogu tih virusa i upravo je stoga vrlo nezahvalno predviđati i liječenje, ali i cjepiva. Mi cjepiva možemo stvarati na temelju iskustava koje smo imali iz prošlosti, ali svaki virus koji se pojavi u prirodi može imati potpuno nove genetske karte koje će nam stvarati dodatne probleme i upravo radi toga je neophodno da se istražuje sve što znamo do sada o influenca virusu i virusima korone koje smo imali u prošlosti, da bismo bili spremni za odgovor na buduće. Cjepiva su vam najefikasniji i najbolji i danas jedini djelotvorni način borbe protiv virusa. Kada se stvore dobra cjepiva, cjepiva štite prije pojave simptoma virusa. Kad su se virusi pojavili, cjepiva su nedjelotvorna i tada bi trebali pomoć lijekova koje zasad nemamo.

Đikić je rekao kako je u kontaktu sa znanstvenicima, liječnicima i kolegama u Hrvatskoj.

- Meni je drago vidjeti da su reagirali stvarno razumno, pametno. Dobro su organizirani i mogu samo pohvaliti ove dosadašnje reakcije i nadam se da i građani shvaćaju da u Hrvatskoj postoji stručan i kvalitetan zdravstveni sustav i da se treba imati povjerenja u njih - zaključio je Đikić.

