Đikić: Trebamo odlučne mjere Vlade, do kraja mjeseca mogli bi imati 1500 mrtvih od korone

Đikić je ustvrdio da velik dio odgovornosti leži na građanima i da ako se budemo ponašali u skladu s mjerama održavanja distance i nošenja maski do proljeća možemo virus staviti pod kontrolu

<p>Znanstvenik Ivan Đikić gostovao je jutros na <a href="https://vijesti.hrt.hr/675111/ikic-do-proljeca-bismo-mogli-doci-do-vece-ili-potpune-kontrole-sirenja-virusa">Radio Sljemenu</a>. Tom je prigodom pozvao Vladu na oštriju borbu protiv epidemije.</p><p>- Pozivam Vladu na konkretnije i odlučnije mjere u borbi protiv koronavirusa jer, prema mojim izračunima i predviđanjima, do kraja mjeseca mogli bismo imati 1500 umrlih od ovoga virusa - izjavio je tom prilikom Đikić.</p><p>Đikić je ustvrdio da velik dio odgovornosti leži na građanima i da ako se budemo ponašali u skladu s mjerama održavanja distance i nošenja maski do proljeća možemo virus staviti pod kontrolu te se nakon toga početi vračati u normalan život. </p><p>Komentirao je i izjavu da je Hrvatska preuzela svojevrsnu palicu od Švedske u pristupu borbi protiv koronavirusa.</p><p>- Mi smo u proljeće po statistici bili među najboljim zemljama, imali smo vrlo mali broj i oboljelih i umrlih. Točno znamo što smo radili, imali smo pravilne mjere u pravo vrijeme. Tijekom ljeta došlo je do političke odluke i mi se nismo pripremili za jesen. Sada lutamo u mjerama i dosta loše komuniciramo, rekao je dodavši da javnost ne zna hoće li biti policijski sat, kompletni lockdown, hoće li hrvatsko gospodarstvo stradati...</p><p>Istaknuo je i da nam kapaciteti testiranja nisu dovoljni te da su nam zbog toga podaci o novozaraženima oko dvije, tri tisuće i da ne dolazi do porasta zbog toga što nema dovoljno kapaciteta. Rekao je i da se moramo ugledati na zemlje koje se efikasnije bore protiv virusa dodavši da imamo 5,3 puta veći broj umrlih u odnosu na isto vrijeme u proljeće. </p><p>- To je za svaku vladu izraziti alarm - zaključio je Đikić. </p><p> </p>