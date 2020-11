Đikićeve procjene o 1500 mrtvih do kraja mjeseca su pretjerane

<p>U četvrtak je ponovno oboren rekord novozaraženih ljudi u jednom danu u Hrvatskoj. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslav Capak</strong> rekao je kako treba pažljivo razmotriti situaciju i da se radi o tek devetom danu od mjera. </p><p>- Što se tiče brojki i trendova zadnjih tjedana imamo blago silazni trend, danas je taj rast, ali on je tri posto povećanja u odnosu na prošlotjednu brojku - rekao je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3920028/krunoslav-capak-za-rtl-danas-djikiceve-procjene-o-1500-mrtvih-do-kraja-mjesece-su-pretjerane-brzo-testiranje-nacije-kao-u-slovackoj-jeftinije-je-od-lockdowna/" target="_blank">RTL Danas</a>. </p><p>Poručio je kako postoji čitav spektar mjera koje se još mogu upotrijebiti, a koje se odnose na ograničenje okupljanja i ograničenja radnog vremena objekata gdje se ljudi okupljaju. </p><p>- Ove horizontalne mjere koje je donio Stožer ne zabranjuju lokalnim stožerima da donesu strože mjere. Kao što vidite i Varaždin je donio strože mjere koje nacionalni stožer odobrio. Što se tiče horizontalnih mjera mi pratimo i razmatramo situaciju kroz neko kraće vrijeme i vidjet ćemo treba li ih pojačati. Ono što je zabrinjavajuće je porast broja hospitaliziranih i onih koji su na respiratoru, ali imamo čitav niz elemenata koje trebamo ocijeniti - rekao je. </p><p>Šest liječničkih udruga traži stroge epidemiološke mjera, a Capak kaže da što se tiče kolega koji su zatražili sastanak, i o njihovim prijedlozima treba prodiskutirati. </p><p>Oni traže mjere koje bi ukinule svadbe, mise i ostale proslave na barem dva tjedna. Capak kaže da se o tim mjerama još nisu razgovarali te da treba vidjeti bi li one bile učinkovite. Poručio je kako pojedinačne brojke ne govore puno, nego da treba gledati trend. </p><p>- Mi smo u crvenom kao i čitava Europa, treba procijeniti koje su mjere učinkovite, a koje donose više štete nego koristi u svakom pogledu - rekao je. </p><p>Na procjene da će do kraja mjeseca u bolnicama biti 3000 pacijenata te one znanstvenika<strong> Ivana Đikića</strong> o 1500 mrtvih do kraja mjeseca, Capak misli da je ta brojka pretjerana i da do nje neće doći, no da prate situaciju i pripremaju se i za takve scenarije. </p><p>Što se tiče brzih testova, Capak je poručio kako HZJZ i Infektivna klinika koriste te testove, ali i neke bolnice za brzinsku trijažu. Do sada su ih napravili između 600 i 700. </p><p>Na pitanje što misli o brzom testiranju nacije kao što je to učinila Slovačka, rekao je da postoji opcija da i Hrvatska to napravi, no da ne mogu procijeniti je li to korisno i može li opravdati troškove. Ipak, slaže se da je to jeftinije od lockdowna. </p><p>- Za to su potrebni i veliki ljudski resursi osim testova. Koristi od toga ćemo vidjeti kada kolege iz Slovačke pokažu rezultate, tada će Hrvatska razmotriti - rekao je. </p><p>Na kraju je rekao kako raste broj škola koje prelaze na online nastavu, no da broj nije dramatičan te da je za djecu dobro da idu u školu. </p>