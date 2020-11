Đikić: "Velika je razlika od 20 posto po pitanju učinkovitosti, ne znam kako su to računali..."

Utrka za cjepivom koje će pomoći u suzbijanju koronavirusa dodatno zbunjuje jer farmaceutske tvrtke javljaju postotke učinkovitosti koji se mijenjaju nakon objava. Naši znanstvenici pojašnjavaju o čemu se redi

<p>Hrvatska je naručila 2,7 milijuna doza oksfordskog cjepiva, za koje su u ponedjeljak objavili da je 70 posto učinkovito. Pfizerovo i Modernino su učinkovitija za 25 posto. Šef Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kaže da je to preozbiljna informacija i da s njom još treba pričekati, odnosno da cjepivo treba proći još jednu fazu testiranja.</p><p>U međuvremenu su znanstvenici s Oxforda i britansko-švedski farmaceutski div AstraZeneca za Washington Post izjavili kako je njihovo cjepivo učinkovito i do 90 posto ako se daje u pola doze, a zatim u punoj dozi mjesec dana kasnije. Pitali smo naše ugledne znanstvenike kako tumače ova odstupanja. </p><p><br/> - Ne bi smjeli donositi bilo kakve zaključke na temelju ovih preliminarnih izjava. Velika je razlika od 20 posto u obje najave. Ne znam za razloge i koje podatke su računali – kaže nam naš znanstvenik Ivan Đikić koji je predvidio da ćemo do kraja ovog mjeseca imati 1500 umrlih od koronavirusa. Do danas imamo 1398 žrtava.</p><p>Na pitanje kako određuju postotak učinkovitosti kaže: "Taj broj se određuje na temelju prvih 94 zaraženih od Covid-19 koji su sudjelovali u kliničkom pokusu. Ako je među njima bilo samo 8 zaraženih koji su primili testirano cjepivo, dok drugih 86 oboljelih je primilo placebo, tada se računa da je djelotvornost cjepiva 91 posto u cijeloj studiji od 40.000 volontera." Đikić ujedno naglašava: "Mislim da je potrebno pričekati do objave konkretnih i konačnih podataka i tek tada ćemo moći uspoređivati vrijednosti i djelotvornost cjepiva."</p><p><br/> Prof. dr. sc. Dragan Primorac, genetičar i forenzičar, pojasnio je koji je ključan kriterij da bi cjepivo uopće ušlo u trku za globalnom proizvodnjom. </p><p>- Američki Food and Drug Administration (FDA) u lipnju ove godine (Development and Licensere of Vaccines to Prevent COVID-19) je istaknula (uz sve ostale kriterije) jedan kriterij koji cjepivo mora ispunjavati da bi ga se držalo učinkovitim za široku uporabu – mora biti djelotvorno u najmanje 50 posto ispitanika u odnosu na kontrolnu (placebo) skupinu. U svom priopćenju AstraZeneca je objavila da je učinkovitost njihova cjepiva (AZD1222) u prosjeku 70 % te da tijekom kliničkih studija nisu primijetili ozbiljnije nuspojave. Za podsjetiti, AstraZeneca u suradnji sa Sveučilištem Oxford u razvoju cjepiva virusnu mRNA ugrađuje unutar nosača, konkretnije adenovirusa čimpanze (ChAdOxl) – kaže nam dr. Primorac.</p><p>Ogradio se kako nema cjelovite rezultate studije te da su mu dostupni samo podatci iz priopćenja AstraZenece i na temelju toga nam daje kratak osvrt na podatke kojima raspolaže.</p><p><br/> -AstraZeneca ističe da su tijekom kliničke studije na 2.741 ispitaniku, cjepivo davali prvo u pola doze, pa onda nakon mjesec dana u punoj dozi te postigli učinkovitost cjepiva od 90 posto. S druge strane u sljedećoj rečenici ističu da su tijekom kliničke studije, istodobno koristili i drugi protokol na 8.895 ispitaniku te da su davali dvije pune doze cjepiva u razmaku od mjesec dana, ali da je učinkovitost cjepiva bila 62 posto. Do broja 70 posto koji se navodi u medijima došli su kad izračunavajući prosječnu učinkovitost cjepiva iz obje studije – pojasnio nam je dr. Primorac.</p><p>Na kraju zaključuje: "Moje mišljenje je da se rezultati ovakvih studija koje cijeli svijet iščekuje s golemim nestrpljenjem, trebaju prikazati jasno bez tragova konfuzije, jer većina građana nisu znanstvenici i zapravo očekuju jednostavne i konkretne odgovore. Svaki proizvođač treba znati da bilo koji znanstveni iskorak koji se napravi u suzbijanju Covid-19 pandemije, pogotovo onaj vezan uz razvoj cjepiva je golem, ali da su regulatorne agencije postavile jasne kriterije te da oko učinkovitost cjepiva ili sigurnost cjepiva neće i ne može biti kompromisa."</p>