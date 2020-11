Đikić: 'Pfizerovi rezultati su vrlo obećavajući no pričekajmo dok ne dođe kompletna potvrda'

Američka farmaceutska tvrtka Pfizer najavila je još u rujnu da će imati rezultate krajem listopada. Kasne desetak dana no rezultati cjepiva su obećavajući. To je za 24sata potvrdio i znanstvenik Ivan Đikić

<p>Jako sam sretan da Ugur Sahin, prijatelj i kolega iz BionTech u Mainzu je uspio u svojoj namjeri da napravi cjepivo protiv Covida tako brzo i uspješno. To je bilo moguće jedino u suradnji s velikim partnerom kao što je Pfizer. Rezultati su vrlo pozitivni i obećavajući. No pričekajmo još malo dok se ne dobije kompletna potvrda svih rezultata. To će biti i psihološki vrlo važno za ljude širom svijeta, komentirao je za 24sata naš ugledni znanstvenik<strong> Ivan Đikić</strong>.</p><p>Naime, rani podaci iz treće faze kliničke studije Pfizera pokazuju da njihovo cjepivo protiv Covid-19 bolesti ima učinkovitost veću od 90 posto. Ispitivanja traju i dalje, a cjepivo uskoro šalju na odobrenje. <br/> Nakon što su objavili vijest o rezultatima cjepiva, Pfizeru je za čak 17 posto skočila vrijednost dionica uoči otvaranja burze na Wall Streetu, javio je AFP. </p><p><br/> Hrvatska se za kupnju cjepiva, na kojem rade Oxford i AstraZeneca, prijavila putem natječaja koje provodi EU. Tražili su u prvome mahu cjepiva za 1,8 milijuna ljudi, a među prvima će ga dobiti za najugroženije skupine i zdravstveni djelatnici. Cijepljenje će biti dobrovoljno, morat će uzimati dvije doze, što znači da nam treba 3,6 milijuna doza. Cijena jedne doze u prosjeku 10 eura. </p><p>Pfizerovo cjepivo komentirao je i Dragan Primorac.</p><p>- Rezultati koji su objavljeni iznimno su ohrabrujući i osobno čekam objavu detaljnih znanstvenih rezultata. Pfizer i BioNTech su nakon studije u koju je uključeno 43.538 osoba i gdje je polovica sudionika primila placebo, a polovica cjepivo, potvrdili da je učinkovitost cjepiva u prevenciji Covid-19 veća od 90 posto. Naravno, radi se o ispitanicima za koje ne postoji dokaza da su prije cijepljenja bili u kontaktu sa SARS-CoV-2. Kliničkim istraživanjem je utvrđeno da su ispitanici razvili zaštitu od SARS-CoV-2 virusa, 28 dana nakon druge doze cjepiva, a iznimno važna vijest je da američki "Data Monitoring Committee" nije prijavio tijekom praćenja ove studije niti jedan značajniji štetni učinak cjepiva (tzv. nuspojave). Cjepivo se temelji na korištenju virusne nukleinske kiseline, točnije virusne mRNA umotane u lipidnu ovojnicu s ciljem da se ta genetska poruka kasnije prepiše u S protein SARS-CoV-2, koji će dovesti do imunosne reakcije organizma. Važno je znati da će se zbog specifičnosti cjepiva (virusna glasnička RNA), cjepivo morati držati na temperaturi od 80C prije korištenja. </p><h2>Prvi su dobili dozvolu da cjepivo mogu testirati na djeci</h2><p>Još u svibnju, Pfizer i BioNTech su započeli klinička istraživanja koristeći dvije verzije cjepiva. Obje verzije su kod ispitanika dovele do značajne produkcije protutjela i stanica tzv. staničnog imuniteta (T limfociti), no verzija zvana BNT162b2 je proizvela daleko manje štetnih učinaka (poput slabost i temperature) od drugog cjepiva te se BNT162b2 ušlo u treću fazu kliničkih istraživanja. U početku se krenuli s 30.000 ispitanika da bi uskoro povećali broj na 43.000 ispitanika, a posebno je značajno što su Pfizer i BioNTech prvi i za sada jedini dobili privolu da cjepivo mogu testirati na populaciji na djeci u dobi od 12 godina. Time su očito odgovorni iz FDA pokazali koliko imaju povjerenje u cjepivo - istaknuo je Primorac.</p>