Pfizerovo cjepivo pratit će se GPS-om i čuvati u suhom ledu, ali - je li Hrvatska spremna?

Cjepiva će se transportirati u kutijama veličine putničkih kofera u kojima će biti suhi led i koje će sadržavati 1000 do 5000 doza, a Pfizer iduće godine planira na tržište pustiti 1,3 milijarde doza

<p>Pfizerovo cjepivo pobudilo je nadu u svijetu bi s novom godinom počelo okončanje agonije zvane pandemija korona virusa. No ujedno je otvorilo i mnoga pitanja oko buduće distribucije i našeg Imunološkog zavoda. Naime, Pfizerovo cjepivo će se morati čuvati na -70 stupnjeva Celzijevih, što će za brojne zemlje, pa tako i Hrvatsku biti veliki izazov. To je gotovo pedeset stupnjeva hladnije od "najhladnijeg" cjepiva koje se koristi u svijetu i puno zemalja ubrzano traži načine kako distribuirati cjepivo koje gotovo stalno mora biti čuvano na temperaturi od - 70 stupnjeva Celzijevih.</p><p>Pfizer je već osmislio detaljan logistički plan transporta i distribucije cjepiva. U Kalamazoou u Michiganu i Puursu u Belgiji nalaze se dva ogromna pogona veličine nogometnog stadiona u kojima se nalazi na stotine industrijskih hladnjača, odnosno zamrzivača i koji će biti centri iz kojih će se doze cjepiva distribuirati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Pfizerovo cjepivo</strong></p><p>Europa i SAD vrlo vjerojatno neće imati problem s pohranjivanjem doza na tako niskim temperaturama, ali to bi mogao biti veliki problem za siromašnije zemlje, naročito afričke, a ministar zdravstva s Filipina je već objavio da Filipini nemaju nikakvu mogućnost za čuvanje cjepiva na tako niskoj temperaturi.</p><p>Pfizer, piše <a href="https://www.theguardian.com/business/2020/nov/10/pfizer-and-biontechs-vaccine-poses-global-logistics-challenge" target="_blank">Guardian</a>, s distribucijom cjepiva namjerava krenuti u prosincu - 100 milijuna doza ide u SAD, 200 milijuna u EU i 40 milijuna u Veliku Britaniju. Cjepivo je naručeno i na drugim kontinentima, a Pfizer iduće godine planira na tržište pustiti 1,3 milijarde doza.</p><p>U centrima u Kalamazoou i Puursu se već proizvodi na stotine tisuća doza, a organizirane su i dodatne "farme hladnjača" u Wisconsinu i njemačkom Karlsruheu.</p><p>Cjepiva će se otamo transportirati u kutijama veličine putničkih kofera u kojima će biti suhi led, odnosno kruti ugljikov oksid, koji je Pfizer također posebno dizajnirao, iako se u pravilu može koristiti bilo koji suhi led, jer je u čvrstom stanju sve do -79 stupnjeva Celzijevih.</p><p>Svaka ta kutija, koja se može ponovno koristiti, sadržavat će od 1000 do 5000 doza i svaka ta kutija na super hladnoj temperaturi može držati doze do deset dana. U Pfizeru kažu da se njihovo cjepivo može držati i u frižideru na temperaturi od 2 do 8 stupnjeva, ali ne više od pet dana.</p><p>Kutije s dozama pratit će se GPS-om, čime će transport biti brži, a plan je da iz Kalamazooa i Puursa svaki dan ide 24 šlepera, koji dnevno mogu prevesti 7,6 milijuna doza.</p><p>Brojne kompanije koje se bave logistikom, poput DHL-a, FedExa i sličnih također se pripremaju za jednu od najvećih globalnih transportnih akcija u povijesti. Tvrtka UPS već je podigla dvije "farme hladnjača", jednu u Nizozemskoj, a jednu u Americi u kojima mogu smjestiti 600 industrijskih zamrzivača u kojima se može čuvati 48.000 doza cjepiva, a slične "farme" rade DHL i FedEx.</p><p>Njemačka osniva nekoliko centara za cijepljenje koji će biti opremljeni s hladnjačama koje čuvaju cjepivo na ultra niskim temperaturama, a Velika Britanija ulaže dodatnih 150 milijuna funti kako bi osigurala transport u narednim mjesecima.</p><p>Krunoslava Capaka smo pitali ima li Hrvatska uvjete za čuvanje ovoga cjepiva, gdje ćemo ga držati i ako je točno da nemamo uvjete, znači li to da će se doze odmah morati trošiti.</p><p>- Nije točno, odnosno samo je u malom dijelu točno – rekao nam je Capak.</p><p>Pitali smo ga može li to pojasniti pa nam je odgovorio: “Ne mogu sad, samo mRNA cjepivo se čuva na -70, ostala na +4”.</p><p>Iako nije imao vremena za dodatna pojašnjenja, mRNA cjepivo koje je spomenuo je i cjepivo koje će proizvoditi Pfizer.</p><p>Puno konkretniji je bio naš ugledni liječnik i znanstvenik Dragan Primorac, koji redovno prati sve novitete po pitanju COVID-19.</p><p>- Prema podacima iz Pfizera i BioTecha, buduće cjepivo za COVID-19 morat će se čuvati na temperaturama između -70 i -80 stupnja Celzijevih. Naravno, razlika je da li je to -70 ili -80. No ako je donja granica -70 stupnjeva, Hrvatska neće imati problema jer se za čuvanje u takvim uvjetima može koristiti suh led. Osobno s njim radim u laboratoriju 30 godina i on je fenomenalna stvar. Jednostavno ga je pakirati i primjenjivati. Ima ga u obilju – pojasnio nam je Primorac.</p><p>No doznajemo da nije neizvedivo ni čuvanje na -80 stupnjeva.</p><p>Najjednostavnije i dostupno rješenje bi bilo tekući dušik, čija temperatura seže do -195 stupnjeva Celzijevih. Obično se drži u limenim bačvama dizajniranima poput bačvi za vino koje se s vremenom nadopunjavaju spomenutim dušikom.</p><p>Što se tiče ostalih cjepiva koja se razvijaju, ona se neće morati čuvati na ovako niskim temperaturama. Cjepivo američke kompanije Moderna čuvat će se na -20 stupnjeva, što je rang kućnih zamrzivača, dok cjepiva AstraZenece, Johnson & Johnsona, te GlaxoSmithKlinea neće uopće morati biti čuvani niti distribuirani u zamrznutom stanju.</p>