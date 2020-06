Đikić: Virus je ostao isti, ali smo se previše opustili u Hrvatskoj

Znanstvenik Đikić kaže da nije virus oslabio, već da je sada različito to da ga ima u manjem broju što omogućava tijelu da bolje odgovori. Očekuje da će krajem ove ili početkom sljedeće godine biti odobrena prva cjepiva

<p>Previše smo se opustili, a virus je ostao isti. Poručio je to jutros Ivan Đikić u Dobro jutro, Hrvatska. Istaknuo je da bi možda trebali, kao i Islanđani, bolje znati koliko nam virusa ulazi u državu, pa je spomenuo i besplatna testiranja na zračnim lukama u Frankfurtu.</p><p>- Tako ćemo znati više o podacima, pa ćemo se epidemiološki znati bolje pripremiti. Ulovljeni smo jer smo otvorili granice. Virusi su preko ljudi ulazili, pa smo imali i lokalne pojave - rekao je. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Na Oxfordu razvili cjepivo za Covid-19</strong></p><p>Kaže da nismo pogrešno reagirali, već se preopustili i da smo zbog izbora popustili neke mjere.</p><p>- U toj cijeloj situaciji se pokazalo da je virus ostao isti. Virus je i dalje ozbiljan, opasan, nije oslabio. Situacija u Srbiji i Crnoj Gori pokazuje da dnevno nekoliko ljudi umre. Virus i bolest i dalje su opasni - rekao je znanstvnenik koji je naglasio i da je različito da je manji broj virusa u našoj okolini.</p><p>- Kada ste inficirani s velikim brojem virusa, simptomi se pojavljuju i brže i ozbiljniji su. Ako u sadašnjim situacijama, kada smo često na otvorenom, imate manji broj virusa, naše tijelo bolje odgovara. Sluznice su zaštićene i imunološki sustav. Jako je važno da danas imamo lijekove koji se u bolnicama mogu koristiti, a osiguravaju da pacijenti s upalom pluća ne dođu do respiratora. Kliničkim ispitivanjima je pokazano da više od 40% ljudi s tim lijekovima nije došlo do faze da im treba respirator - kaže. </p><p>Inače, radi se o emdesiviru, deksametazonu i fabiflu koji su odobreni u EU i SAD-u.</p><p>Komentirao je i situaciju s cjepivima. Od 125, 21 je u kliničkom ispitivanju, a tri su u trećoj fazi, koja je posljednja prije odobravanja. </p><p>Đikić očekuje da će to biti krajem ove ili početkom sljedeće godine. Isto tako, očekuje se da će jedno od tih 125 cjepiva tijekom proljeća sljedeće godine biti povoljno, djelotvorno i ne štetno. </p><p>- Kada budemo to imali onda ćemo napraviti branu između virusa i nas i zaštiti se i stvoriti imunitet i početi normalno živjeti, kao što živimo s gripom - rekao je. </p>