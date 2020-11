Đikićev apel: 'Molim vas, ne idite u Vukovar i Škabrnju!'

Znanstvenik Ivan Đikić uputio je otvoreno pismo građanima povodom obljetnica u Vukovaru i Škabrnji. Naglasio je važnost odavanja počasti stradalima, ali dodao da se ono mora uskladiti s trenutnim uvjetima...

<p>Znanstvenik Ivan Đikić uputio je otvoreno pismo građanima povodom obljetnica u Vukovaru i Škabrnji.</p><h3><strong>Njegovo pismo donosimo u cijelosti:</strong></h3><p><em>Sjećanja na 29 godina od stradanja civila, vojnika, žena, djece, i nedužnih građana Republike Hrvatske u Vukovaru i Škabrnji, kao i brojim drugim mjestima, ne blijede. Isto tako, ne blijedi ni potreba iskrenog odavanja počasti svim stradalima. Ta su sjećanja također i trajni podsjetnik na vrijednost mira, slobode i neovisnosti, ali i na važnost ulaganja u osiguranje boljeg života i perspektivnije budućnosti mladih ljudi u Republici Hrvatskoj.</em></p><p><em>Čak ni u ovim kriznim danima opterećenim opasnošću od širenja virusne pandemije, potreba odavanja počasti ratnim stradalnicima ne smanjuje se. No, njezino se ostvarivanje mora usuglasiti sa zahtjevom zaštite zdravlja i života građana Vukovara i Škabrnje.</em></p><p><em>Stoga, kao znanstvenik koji je dobro upoznat s opasnošću ovog virusa a i činjenicom da je u Hrvatskoj trenutno velik broj zaraženih ljudi koji nekontrolirano šire ovu ugrozu, pozivam sve građane RH da proslavu ovogodišnje Kolone sjećanja provedu u okrilju svojih domova.</em></p><p><em>Odustajanje od masovnog odlaska u Vukovar, kako bi Kolonu sjećanja formirali samo članovi obitelji poginulih, ranjeni, stradali i suborci, neće onemogućiti iskazivanje pijeteta prema stradalim osobama niti umanjiti bilo čije poštovanje njihove žrtve.</em></p><p><em>To tim više jer je, korištenjem modernih tehnologija, toga dana moguće povezati sve građane Republike Hrvatske i sve Hrvate/ice u inozemstvu u virtualnu Kolonu sjećanja. Uz paljenje svijeća i lampi iz vlastitih domova točno u podne, moguće je odati počast palim žrtvama te ostvariti povezanost cijele Hrvatske s Vukovarom i Škabrnjom, a u isto vrijeme, očuvati život i zdravlje ljudi. I to svih ljudi, a ponajprije onih u Koloni sjećanja, od kojih je većina, s obzirom na svoju dob i narušen zdravstveni status, itekako podložna zarazi.</em></p><p> </p><p><em>Posebni apel upućujem svim političarima i javnim djelatnicima u Republici Hrvatskoj. Molim Vas, ne idite ako ne morate, sutra u Vukovar i Škabrnju! Dolazak velikog broja političara iz drugih krajeva Hrvatske u Vukovar (najavljeno je oko 300 političkih dužnosnika), prema mojem mišljenju, stvorio bi veliku opasnost i direktnu ugrozu Vukovarcima i sudionicima kolone koji su u većem postotku starije osobe, invalidi rata, ranjeni ili rizično bolesne osobe. Posebno apeliram na vašu odgovornost prema građanima i poštovanje prema Vukovaru i Škabrnji, koje često ističete. Upravo svojim nedolaskom osigurat ćete dostojanstvo ljudima u Koloni sjećanja, a u isto vrijeme, zaštitit ćete ljudske živote i pokazati svoju odgovornost prema onome što je svima najvrjednije a to je život.</em></p><p><em>Time bi se članovima obitelji poginulih, suborcima i ranjenima u ratu osiguralo obilježavanje događaja na dostojanstven i siguran način umjesto da ih se izlaže uistinu prevelikom riziku za njihovo zdravlje pa i život. I uz te mjere predostrožnosti, povezane s limitiranjem broja ljudi, sudionici Kolone sjećanja se moraju kretati u vrlo malim grupama (manje od 10 osoba) poštujući razmak i pravilno noseći maske. Hrvatski branitelji, nakon svega što su proživjeli, dobro znaju da je u svakom zahtjevnom i rizičnom vremenu, posebno važno očuvati zdravlje i živote ljudi.</em></p><p><em>I da zaključim, cijeli svijet je u ogromnoj opasnosti jer se ova virusna pandemija širi vrlo brzo i odnosi veliki broj života (preko 55 miliona zaraženih i preko 1,33 miliona umrlih širom svijeta). Situacija u Hrvatskoj kao i mnogim zemljama Europe je kritična. O tome svjedoči i švedski premijer Stefan Löfven koji u jučerašnjem obraćanju javnosti ističe: "Bit će još gore, preuzmite odgovornost i svoju obvezu u zaustavljanju zaraze. Učinite to zbog sebe i zbog svoje zemlje". Švedski je premijer ograničio okupljanje osoba u njihovoj zemlji na samo 8 građana, s dosadašnjih 300. Jer, održavanje distance i izbjegavanja okupljanja za sada su se pokazali kao najuspješnije mjere protiv daljeg širenja ovog virusa</em></p>