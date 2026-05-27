PREPRODAVAO DROGU

Diler iz Dubrave 'pao' s 3,5 kg droge: Našli mu pištolj i novac

Piše Iva Tomas,
Foto: PU zagrebačka

Protiv 32-godišnjaka će redovnim putem nadležnom sudu biti podnesen optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz članka 11. stavka 4. i članka 30. stavka 3. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana

Zagrebačka policija dovršila je istragu nad muškarcem (32) zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i prometa drogama. Osumnjičeni muškarac, na zasada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje, nabavio je veće količine konoplje koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u stanu u kojem neprijavljeno boravi na području Dubrave. Tako pripremljenu drogu preprodavao na nezakonitom tržištu - piše PU zagrebačka.

U ponedjeljak u popodnevnim satima zagrebačka policija je pretražila stan u Dubravi. Pronašli su četiri paketa ispunjena konopljom tipa droga ukupne mase 3.685,5 grama, jednu digitalnu vagu, jedan pištolj marke Beretta s pripadajućim spremnikom i više komada pištoljskog streljiva različitog kalibra te novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge. 

- Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu te je predan pritvorskom nadzorniku. Protiv 32-godišnjaka će redovnim putem nadležnom sudu biti podnesen optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz članka 11. stavka 4. i članka 30. stavka 3. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana - priopćila je policija.
 

