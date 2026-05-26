Obavijesti

News

Komentari 20
ISTRAGA TRAJE

UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL

Liječnička pomoć 24-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, dok se 50-godišnjak udaljio. I njega su našli s teškim ozljedama

Samoborska policija prijavila je 50-godišnjaka da je pokušao ubiti mladića (24) u ponedjeljak oko 15 sati u mjestu Rude. Kako navode, prvo su se posvađali, a potom i potukli. U jednom trenutku 50-godišnjak je, najvjerojatnije nožem, izbo mlađeg muškarca te pobjegao.

- Liječnička pomoć 24-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Nedugo nakon događaja policijski službenici su ga pronašli te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen - pišu iz policije.

Nakon što je uhićen, priveden je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku.

Kako neslužbeno doznajemo, uzrok obračuna i izbadanja je 'konstantna jurnjava u prometu'. Kako nam kažu mještani, napadač je cijelo vrijeme upozoravao mladića na prekoračivanje brzine i opasnost za djecu. O tome je čak pisao i na društvenim mrežama, ali je situacija eskalirala.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
Amerika opet napala Iran! Ajatolah: Nema povratka
IZ MINUTE U MINUTU

Amerika opet napala Iran! Ajatolah: Nema povratka

87. DAN RATA Nakon skoro dva mjeseca prekida vatre, SAD je bombardirao iranske lansere raketa na jugu zemlje i brodove Revolucionarne garde.. Amerikanci su napade opisali kao samoobranu i optužili Iran za postavljanje mina u Hormuz
Afera Hipodrom: Saznali smo koju basnoslovnu cifru će morati vratiti Kostanjević u nagodbi
PRIZNAO KRIVNJU

Afera Hipodrom: Saznali smo koju basnoslovnu cifru će morati vratiti Kostanjević u nagodbi

Tomislav Tomašević je čitavo vrijeme vjerovao u Kostanjevićevu nevinost i poručivao da ga zanima koje to dokaze ima Uskok da je primio mito. Sada je Kostanjević sve priznao, a Grad je zasad izgubio veliki dio novca
SKANDAL Šef vatrogasaca tri sata čekao hitnu na Visu, krv je iskašljavao: Nije bilo prijevoza!
TKO JE ZAKAZAO?

SKANDAL Šef vatrogasaca tri sata čekao hitnu na Visu, krv je iskašljavao: Nije bilo prijevoza!

Znate što mi najviše smeta? Što je moj kolega pomogao tolikim ljudima i imao na stotine intervencija. A sad kad je njemu trebalo, sustav je zakazao, rekao je njegov kolega

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026