UŽAS KRAJ SAMOBORA Izbo je mladića (24) zbog jurnjave autom? Našli ga teško ranjenog
Samoborska policija prijavila je 50-godišnjaka da je pokušao ubiti mladića (24) u ponedjeljak oko 15 sati u mjestu Rude. Kako navode, prvo su se posvađali, a potom i potukli. U jednom trenutku 50-godišnjak je, najvjerojatnije nožem, izbo mlađeg muškarca te pobjegao.
- Liječnička pomoć 24-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Nedugo nakon događaja policijski službenici su ga pronašli te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen - pišu iz policije.
Nakon što je uhićen, priveden je u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku.
Kako neslužbeno doznajemo, uzrok obračuna i izbadanja je 'konstantna jurnjava u prometu'. Kako nam kažu mještani, napadač je cijelo vrijeme upozoravao mladića na prekoračivanje brzine i opasnost za djecu. O tome je čak pisao i na društvenim mrežama, ali je situacija eskalirala.
