Svih devet ispitanih muškaraca, koje policija sumnjiči za dilanje droge u Zaprešiću i Zagrebu, završili su u četvrtak poslijepodne u istražnom zatvoru Remetinec. Odlučila je tako sutkinja istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici nakon ispitivanja u državnom odvjetništvu i sagledavanja dokaza.

Njih šest pritvoreno je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a tri zbog opasnosti od ponavljanja djela. Samo se jedan od njih branio da je nevin dok su svi ostali iskoristili svoje pravo na šutnju.

POGLEDAJTE VIDEO Pali dileri u Zaprešiću

Deseti osumnjičeni, Marko R. (36), i dalje je kritično te se oporavlja u zagrebačkoj Kliničkoj bolnici Sveti Duh nakon što se srušio tijekom policijskog pretresa u Zaprešiću. Kako doznajemo, teško se otrovao nakon što je, najvjerojatnije iz straha, progutao nepoznatu količinu droge. On će biti ispitan čim to zdravstveno stanje bude omogućavalo. Trenutno je na respiratoru.

Tijekom uhićenja blizu njega bila je njegova majka pred kojom se srušio nakon što mu je skuhala čaj. Prije toga rekao je kako se ne osjeća dobro.

- Bio je crno-blijed u licu. Takvu boju tena nikad nisam vidjela. Odjednom je izgubio svijest. Policajac ga je počeo reanimirati. Brzo je došla i hitna pomoć koja ga je oživljavala puni sat - rekla je muškarčeva majka za Jutarnji list.

Rekla im je i kako su mu ‘jašili’ po leđima, kako se gušio i pričao da nema zraka, no neslužbeno doznajemo kako to ne odgovara istini. Naime, prije samog uhićenja Marko se zatvorio u toalet gdje se pokušavao riješiti droge. U trenutku uhićenja i policijske akcije majka nije bila uz njega te nije mogla vidjeti jesu li ili nisu postupili nasilno. Oni su prvi počeli s oživljavanjem i pozvali Hitnu nakon što je izgubio svijest prije pretresa kuće.

Prve prekršaje napravio prije 20 godina

- Nakon uporabe sredstava prisile nije se žalio ni na kakve ozljede niti tegobe - napisali su iz policije. Blizu njega pronašli su 32 grama marihuane, 0,2 grama kokaina i aparaturu za vakuumiranje.

Inače, Marko ima podeblji policijski dosje, a prvi prekršaji i prijave datiraju od prije 20 godina. U kriminal se ogrezao dok je bio maloljetan, dilao je na sitno te mu je to bila konstanta uz legalan posao. Znao bi i nestati pa se obitelj obraćala policiji za pomoć ne bi li ga pronašli. Zadnji takav slučaj bio je 2016. kad je odlutao iz obiteljske kuće.

Kako su objavili policajci, on je bio samo jedan u grupi od ukupno deset osumnjičenika kod kojih su u pretresima pronašli više od 6 kilograma heroina, gotovo kilogram kokaina, više od 2500 komada tableta droge MDMA, preko dva kilograma amfetamina te 9 mm pištolj.

Zasad se kao glavni organizator spominje 40-godišnji D. B. On je od srpnja 2020. do travnja 2021. od drugih kupovao veće količine kokaina koje je skrivao, vagao i prepakiravao u stanu u Zaprešiću. Distribuirao ga je manjim dilerima, doslovno ispred adrese na kojoj je živio.

Takva sumnjiva okupljanja, usred dana, bila su sumnjiva mještanima. Prijavili su nepoznate ljude koji razmjenjuju pakete, no nisu znali da je to sve već pod prismotrom. Naime, policajci su sve tajno pratili posljednjih devet mjeseci prije nego su krenuli u akciju. Neslužbeno doznajemo kako su osmislili akciju u kojoj je prikriveni policajac kupio drogu. Nakon prvog uhićenja, ubrzo je pala i cijela mreža dilera.

Kao veliki igrač među uhićenima naveden je Petar Tešić (39). On je ravnatelj dječjeg vrtića Zvona iz Zaprešića koje posluje u sklopu vjerske organizacije - Kristove crkve. Tešićevi roditelji glavni su u vjerskoj skupini pa nije čudno što su sinu prepustili organizaciju i vođenje predškolske ustanove. No njegovi planovi i želja za zaradom kosili su se s učenjima Crkve jer je, kako sumnjaju istražitelji, vrtić poslužio kao mjesto na kojem je skrivao, vagao pa raspačavao drogu. Tu su se tako našli paketići kokaina, marihuane i hašiša.

- Kokain je prodavao krajnjim kupcima temeljem prethodnih telefonskih dogovora u prostorijama predškolske ustanove, u njenoj neposrednoj blizini, ali i na drugim dogovorenim mjestima na području Zaprešića i okolice - napisali su iz policije.

Jedno takvo ‘mjesto susreta’ bila je i obližnja autobusna stanica. Tešić bi nakon prodaje dio novca davao 40-godišnjaku, a ostatak ostavljao sebi.

Tijekom četvrtka nitko se u Kristovoj crkvi, odnosno vrtiću, nije javljao za komentar, a na samoj adresi novinarima nisu željeli otvoriti vrata. Roditelji koji su došli po djecu nisu bili raspoloženi za davanje izjava, no na mrkim, ljutim i zabrinutim licima dalo se iščitati kako im nije svejedno što su im se djeca igrala u zgradi s drogom.

Tešić je, sumnjaju istražitelji, drogu nabavljao i od Marka, a u pretresu vrtića pronašli su 34 grama kokaina, 1,05 grama marihuane, 7,59 grama praškaste materije bijele boje nepoznatog kemijskog sastava i digitalnu vagu s tragovima droge.

Jedan od većih dilera bio je 29-godišnji A.U. On je prodavao kokain, amfetamin, MDMA, smolu hašiša i marihuanu. Nabavljao ju je od također uhićenih ljudi iz skupine, no osim u Zaprešiću, kokain je prodavao u Zagrebu. Istražitelji sumnjaju da je preko njega prošlo 170 grama te droge vrijedne oko 130.000 kuna. U njegovoj kući otkrili su razne vrste droge i dvije vage, no zanimljivo je kako su pronašli ključ automobila Renault kojeg je navodno vozio. Uzeo ga je preko leasing kuće iz Makarske, a u njoj je bio paket s 522 grama kokaina.

Među uhićenima su i dva 32-godišnjaka D.S. i T.V. Kod jednog su u pretresu pronašli puno gotovine te dva mobitela s kojima je dogovarao poslove. Obojica su surađivala s također uhićenim M.K. (41) te su dobili nalog za pretragu kuće i štale na području Brdovca kraj Zaprešića. U kući su našli više paketa heroina koji su težili više od jednog kilograma.

Uz njega su imali 20 grama kokaina, 10 komada tableta MDMA, tri uređaja za vakuumiranje, tri digitalne vage za precizno mjerenje težine, metalna hidrauličnu prešu s kalupima za utiskivanje te razni pribor za pripremanje i pakiranje droge kao što su gumene rukavice, plastične vrećice, posude i drugo. Zanimljivo je da su većinu robe za prodaju skrivali pa je tako kraj štale nađena zakopana plastična bačva s drogom. U njoj je bilo 2.500 komada tableta droge MDMA, dva kilograma amfetamina i pet kilograma heroina.