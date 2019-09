Diler koji je švercao kokain od 18 mil. € bio hrvatski špijun?!

Dražen Letić (46), koji je uhićen u srpnju ove godine zbog sumnje da je prenosio novac za međunarodnu kriminalnu grupu na čijem je čelu Majkl Doković, osumnjičen za krijumčarenje čak 600 kilograma kokaina vrijednog 18 milijuna eura, osim za ovo djelo tereti se i da je špijunirao za hrvatsku obavještajnu službu, piše Blic.

Prema saznanjima Blica, istraga protiv Letića u vezi s krijumčarenjem kokaina dovela je do novih sumnji o njegovim kriminalnim radnjama. Kako Blic neslužbeno doznaje saznajemo, Više tužiteljstvo u Sremskoj Mitrovici pokrenulo je protiv Letića postupak zbog sumnje da je izvršio krivično djelo špijunaže. Prema riječima izvora s kojim su pričali novinari Blica, sumnja se da je Letić prethodnih šest godina radio za hrvatsku obavještajnu službu.

Foto: Privatna arhiva Dražen Letić

- Sumnja se da je Letić od 2013. pa sve do svog uhićenja ove godine radio kao špijun za hrvatsku obavještajnu službu. On se tereti da je po zahtjevu nekog hrvatskog agenta napravio lažnu ispravu Ministarstva obrane Srbije za treću osobu s namjerom da tu osobu diskreditira, kaže Blicov izvor.

Letiću za špijunažu prijeti i do 15 godina zatvora. Uz to, on je uz državljanku BiH suočen s optužbama da su prenosili novac za međunarodnu kriminalnu skupinu na čijem je čelu Majkl Doković (pravog imena Iljmija Frljučkić) kojeg se pak tereti za krijumčarenje čak 600 kilograma kokaina vrijednog 18 milijuna eura iz Urugvaja u Švicarsku.

Inače, Letić i Nevenka Čuturić (Dokovićeva djevojka) uhićeni su 13. srpnja nakon čega im je određen pritvor. Hrvatska je raspisala tjeralicu za Nevenkinim bratom Sinišom Čuturićem koji je također osumnjičen za prijevoz novca. Istražitelji Letića također sumnjiče za prodaju 11 grama kokaina u Rovinju.

Foto: Privatna arhiva Majkl Doković

U Hrvatskoj je u srpnju uhićen i policajac iz Rovinja, 25-godišnji Ivica Lešić, kojeg USKOK sumnjiči da je u policijskom sistemu za Dokovića tražio identitete osoba koje bi zatim Doković koristio za izradu vlastitih krivotvorenih dokumenata stvarajući sebi nove identitete. Uz njega, uhićen je u Pero Šarac (47), muškarac kojeg USKOK sumnjiči da je bio kontakt osoba s dobavljačima kokaina iz Južne Amerike.