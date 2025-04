Dileri krili kokain u sladoledu: 'Ajde, trebat ćemo Zaprešić napuniti. Burke, javi za vulo'

Članovi zločinačke organizacije, koje Uskok sumnjiči da su ukupno planirali prokrijumčariti čak 6,7 tona kokaina te oko dvije i pol tone marihuane, završili su jučer odlukom suca istrage Županijskog suda u Zagrebu u Remetincu. Istražni zatvor određen je za 18 od ukupno 20 osumnjičenih članova grupe jer su dvojica od ranije po zatvorima. Riječ je o Kristijanu Paliću (38), kojega su istražitelji označili kao glavnog organizatora i koji je u istražnom zatvoru u Turskoj od uhićenja prošle godine, i Igoru J. (46), koji je na izdržavanju kazne u španjolskom zatvoru. Još dvojica, a riječ je o Nikoli Ivančiću (46), koji je s Palićem sudjelovao u krijumčarenju velikih količina kokaina iz Južne Amerike u Europu te Ivanu Mutavdžiji (40), koji je bio Palićeva desna ruka.

Količine kokaina koje je organizacija pokušavala prošvercati u Europu doista su velike, no od planiranih 6,7 tona prošlo im je "tek" oko 500 kilograma.

Marihuanu su, pak, obično švercali kamionima, koji su nekad išli preko Rumunjske kako bi bilo manje sumnjivo. Tu su drogu nabavljali preko klana Dreshaj, točnije Viktora Dreshaja, uhićenog lani u Crnoj Gori u akciji General, i Kristijana Dreshaja te Miroslava Starčevića zvanog Vuk. On je, prema pisanju medija iz Crne Gore i Srbije, blizak kavačkom klanu, odnosno njegovom navodnom vođi Radoju Zviceru.

Uhićenog suvlasnika Ritza Marija Gavrića (41) i Hrvoja Kelića Medu Uskok je označio kao krupne preprodavatelje marihuane koji su naručivali od 10 do 60-ak kilograma. Iako su od planiranih 2,5 tone marihuane prošvercali tonu i 750 kilograma, i tu je bilo određenih problema, prije svega s osiguravanjem stalnog izvora nabave. Kvaliteta droge tako je znala varirati na što su se ponekad znali žaliti kupci. U jednom pošiljci tako je bilo kamenja, a dio "trave" se upljesnivio.

Zbog svega Anton Palić, brat osumnjičenog Ivana Palića i Kristijanov rođak, od dobavljača traži fotografije robe, a on mu odgovara: "Ma top, najjača dosad".

Što se tiče kokaina, on je u velikim količinama do Europe stizao brodovima i to najčešće preko Brazila. Skrivali su ga među raznom robom: granitnom građom, u kontejneru sa sladoledom, cisterni s biodizelom... U nekim slučajevima droga se trebala preuzeti usred Atlantika na dogovorenim koordinatama. U razgovoru s nepoznatom osobom Kristijan Palić govori da su tijekom 2020. imali “pet padova” i “jedan prolaz” te da je dovoljno da im “prođe 600 komada” da pokriju gubitke posla.

Kako piše Večernji list, ovako su komunicirali Kelić i Palić:

- Ajde, trebat ćemo Zaprešić napunit - kaže Kelić.

- Čekaj, moram provjerit koliko ima - odgovara Palić, pa naknadno javlja da ima još 27 kilograma marihuane i pita Kelića hoće li da mu sve to pošalje.

- Da, sve šalji u Zaprešić, na ovu adresu gdje će biti parkiran bijeli Punto - odgovara Kelić.

Ta primopredaja je izrealizirana dan nakon tog razgovora, a da je realizirana, smatra USKOK, potvrđuje komunikacija između Palića i Ždravca u kojoj Palić kaže da "treba Medi u Zaprešić odfurat", a Medo je, inače, Kelićev nadimak.

- Ti javi burke kada je vulo spreman - piše Palić Keliću.

- Sutra, kada promijenim u eure - odgovara mu Kelić - Samo molim te neka novčanice budu u apoenima od 500 eura - završava priču oko financija Palić.