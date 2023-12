Diljem zemlje upozorenja zbog jake bure i magle, ostatak tjedna promjenjivo vrijeme

U Hrvatskoj će u srijedu biti djelomice sunčano uz postupan porast naoblake. Ujutro i dio prijepodneva mjestimice će biti magle, u nizinama unutrašnjosti čak i guste, a u drugom dijelu dana je ponegdje moguće malo kiše, uglavnom na sjevernom Jadranu. Na kopnu će puhati većinom slab vjetar, na Jadranu će puhati slabo do umjereno jugo koje će navečer i u noći okrenuti na buru, podno Velebita lokalno i jaku.

Foto: Screenshot/DHMZ

Najviša dnevna temperatura kretat će se između 4 i 9 na kopnu te od 12 do 17 °C duž obale.

Za Zagrebačku, Osječku i Karlovačku regiju upaljen je žuti meteoalarm zbog magle. Riječka regija, Kvarner i zapadna obala Istre također su pod žutim meteoalarmom, ali zbog jake bure. Za Velebitski kanal je upaljen narančasti meteoalarm koji simbolizira opasno vrijeme.

Foto: Screenshot/DHMZ

U nastavku prenosimo detaljniju, HRT-ovu, prognozu vremena za srijedu i nadolazeće dane.

U srijedu će na istoku Hrvatske biti djelomice sunčano. Jutro će biti hladno, uz mraz, mjestimice i maglu, a prema kraju dana jačat će umjerena naoblaka. Puhat će slab vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od -3 do 0 °C, dnevna između 6 i 8 °C.

Podjednaka temperatura i u središnjoj Hrvatskoj, uz također dosta oblaka, ali i sunčana razdoblja. Ujutro će se ponegdje pojaviti slab mraz i magla.

Na sjevernom Jadranu vrijeme će biti promjenjivo i pretežno oblačno, poslijepodne i navečer ponegdje uz malo kiše, i to uglavnom prema otvorenome moru. Ujutro će mjestimice biti magle, koje može biti i uz zapadnu obalu Istre. U gorju će se ujutro ponegdje stvoriti mraz. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a navečer će uz obalu zapuhati bura.

I u Dalmaciji će biti umjereno i pretežno oblačno. Poslijepodne i navečer prema otvorenome moru ponegdje može pasti malo kiše. Puhat će umjereno, mjestimice i jako jugo, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 4 °C, uz obalu između 7 i 10 °C. Dnevna uglavnom od 13 do 16 °C.

Razmjerno toplo bit će i na prevladavajuće sunčanome jugu Hrvatske. Puhat će slabo do umjereno jugo i južni vjetar.

Promjenjivi nastavak tjedna

- U četvrtak i petak u unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U petak na istoku ponegdje može pasti malo kiše. U subotu većinom oblačno, u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj mjestimice uz oborine. Zapuhat će zapadni i sjeverozapadni vjetar, a dnevna temperatura u manjem padu.

- Na Jadranu djelomice sunčano, pa i sunčanije, uglavnom u petak u Dalmaciji ponegdje malo kiše. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar- prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.