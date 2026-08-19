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I VOJSKA NA TERENU

Dinara u plamenu: Požar progutao 14.600 hektara, kanaderi se bore s vatrom

Piše Ivan Jukić,
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Dinara u plamenu: Požar progutao 14.600 hektara, kanaderi se bore s vatrom
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Foto: Čitatelj 24sata
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U gašenje požara na području Dinare – Suvog vrha u Šibensko-kninskoj županiji uključene su i kopnene i zračne snage Hrvatske vojske

Požar koji već danima hara Dinarom nastavlja gutati velike površine, a prema podacima Planinarske udruge Dinaridi do sada je izgorjelo čak 14.600 hektara. Na terenu su i pripadnici Hrvatske vojske, a vatrogascima u gašenju pomažu kanaderi i Air Tractori.

„Još jedan dan je pri kraju na kojem požar da Dinari pustoši sve, do sada je izgorjelo 14.600 hektara“, objavili su iz Planinarske udruge Dinaridi.

Iz udruge ističu kako im je Dinara posebno važna te podsjećaju na povezanost planinara s tom planinom.

„Zašto je požar na Dinari naša tema, zato što je to naša sveta planina, zato što su nam braća izginula gore, zato što smo na tisuće sati rada ostavili gore, zato što ju volimo kao i Domovinu, i što tu nije jasno!?“, poručili su.

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Dinara u plamenu: Požar progutao 14.600 hektara, kanaderi se bore s vatrom VIDEO
Dinara u plamenu: Požar progutao 14.600 hektara, kanaderi se bore s vatrom | Video: 24sata Video

U gašenje požara na području Dinare – Suvog vrha u Šibensko-kninskoj županiji uključene su i kopnene i zračne snage Hrvatske vojske.

Prema informacijama Ministarstva obrane, vatrogascima na terenu pomaže protupožarni vod Oružanih snaga RH, uz potporu protupožarnog zrakoplovstva.

Pripadnici kopnenih snaga angažirani su na požarištu u koordinaciji s nadležnim vatrogasnim službama.

U gašenju na istoj lokaciji sudjeluju dva kanadera i dva Air Tractora, dok su još dva kanadera angažirana na gašenju požara u Bosni i Hercegovini, na temelju odluke Vlade RH o pružanju humanitarne pomoći.

Iz MORH-a su podsjetili kako je Hrvatska vojska tijekom ovogodišnje protupožarne sezone kontinuirano angažirana u pružanju pomoći civilnim službama, i to zračnim, ali prema potrebi i kopnenim snagama.

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