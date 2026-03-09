Dinka Juričić (71) motivirala je stotine na male ljubaznosti kakve i sama čini. Kada bi nekog usgostila, objavila bi to na Facebooku. Uskoro se lanac ljubaznosti proširio pa sad cijelo mjesto vodi brigu o svima koji dođu
Dinka svake godine u svojoj kući besplatno ugosti oko 1000 ljudi: 'Male ljubaznosti su sve'
Dinka Juričić (71) u svojoj kući u Šarengradu, uz samu rijeku Dunav, već nekoliko godina besplatno prima bicikliste i pješake koji prolaze ovuda, jednako tako kajakaše i ostale - svi su oni, kaže nam, duhovni nomadi na svom putovanju života, stari i mladi, ljudi koji nisu turisti već putuju za smislom, kako bi upoznali sebe i druge. Ispred Dinkine "Kapetanove kuće" mogu postaviti šator, a kod nje se u kući besplatno oprati, oprati i odjeću, skuhati si jelo, koristiti hladnjak, jesti i odmoriti se u njenom velikom dnevnom boravku. Svake godine ugosti ih oko 1000. Pokislima i promrznutima, Dinka besplatno ustupa i svoje sobe s kupaonicama, skromno uređene, ali najtoplije i najgostoljubljivije na svijetu. Ljudima koji do nje dođu potpuno iscrpljeni, Dinka bez ikakve najave, nabrzinu ispeče nekoliko palačinki, uz to servira voće, napravi omlet. Njihova sreća ugrije joj dušu.
- Ne činim velika djela. Riječ je samo o puno malih ljubaznosti za koje mislim da mogu mijenjati stvari, ljude, svijet... - kaže Dinka. Sve što se kod nje desi, ona objavi na Facebooku, a to prati i čitav njezin kraj. Malo po malo, svi su se susjedi uključili u pomaganje Dinki da pomogne drugima, uljepša im dane na njihovu proputovanju. Odjednom su počele pristizati tegle s pekmezom, poneki susjed donese joj jaja, svi nose sezonsko voće, kavu, tko što ima...Nose joj i knjige jer Dinka je osmislila i besplatnu knjižnicu za goste. Ova je ljubazna žena tako zapalila iskru i motivirala hrpu ljudi da se uključe u život svoje male zajednice i počnu raditi genijalne stvari te otkriju dobrotu u sebi.
Dinka je inače sretna umirovljena nastavnica hrvatskog jezika, autorica knjiga, motivacijskih govora, nekadašnja savjetnica za udžbenike, savjetnica za učenje, barata s nekoliko stranih jezika, uključujući poljski. Dunavom vozi kajak i sup, svira bubnjeve, zna variti željezo, popravljati kuću, od naplavljenog stakla pravi prekrasne "suncolovce".
Dinka voli kad joj, na materinjem jeziku, putnici ostave bilješku u za to predviđenoj bilježnici. Mnoge bilješke ne možemo pročitati - na kineskom su, japanskom, poljskom ili španjolskom, na svim jezicima svijeta. No jedno im je zajedničko - svi se Dinki namjeravaju opet vratiti. "Kapetanove kuće" nema u "maps", u rezervacijama smještaja, na turističkim kartama, no pročulo se za nju, ili ljudi ovamo svrate slučajno, budući da preko Šarengrada prolaze tri važne staze - dvije biciklističko-pješačke, od sjevera Europe do Crnoga mora, kao i jedna dunavska.
- Činimo li dobro zato što očekujemo nagradu, zapravo trgujemo. No učinimo li dobro iz ljubavi, na vagi dobra i zla prevagne dobro, a svemir se nasmiješi, s osmijehom će Dinka.
