ONA JE PONOS HRVATSKE

Dinka svake godine u svojoj kući besplatno ugosti oko 1000 ljudi: 'Male ljubaznosti su sve'

Piše Danijela Mikola, Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Dinka Juričić (71) motivirala je stotine na male ljubaznosti kakve i sama čini. Kada bi nekog usgostila, objavila bi to na Facebooku. Uskoro se lanac ljubaznosti proširio pa sad cijelo mjesto vodi brigu o svima koji dođu

Admiral

Dinka Juričić (71) u svojoj kući u Šarengradu, uz samu rijeku Dunav, već nekoliko godina besplatno prima bicikliste i pješake koji prolaze ovuda, jednako tako kajakaše i ostale - svi su oni, kaže nam, duhovni nomadi na svom putovanju života, stari i mladi, ljudi koji nisu turisti već putuju za smislom, kako bi upoznali sebe i druge. Ispred Dinkine "Kapetanove kuće" mogu postaviti šator, a kod nje se u kući besplatno oprati, oprati i odjeću, skuhati si jelo, koristiti hladnjak, jesti i odmoriti se u njenom velikom dnevnom boravku. Svake godine ugosti ih oko 1000. Pokislima i promrznutima, Dinka besplatno ustupa i svoje sobe s kupaonicama, skromno uređene, ali najtoplije i najgostoljubljivije na svijetu. Ljudima koji do nje dođu potpuno iscrpljeni, Dinka bez ikakve najave, nabrzinu ispeče nekoliko palačinki, uz to servira voće, napravi omlet. Njihova sreća ugrije joj dušu.

24sata Šarengrad: Dinka Juričić, kandidatkinja za Ponos Hrvatske
- Ne činim velika djela. Riječ je samo o puno malih ljubaznosti za koje mislim da mogu mijenjati stvari, ljude, svijet... - kaže Dinka. Sve što se kod nje desi, ona objavi na Facebooku, a to prati i čitav njezin kraj. Malo po malo, svi su se susjedi uključili u pomaganje Dinki da pomogne drugima, uljepša im dane na njihovu proputovanju. Odjednom su počele pristizati tegle s pekmezom, poneki susjed donese joj jaja, svi nose sezonsko voće, kavu, tko što ima...Nose joj i knjige jer Dinka je osmislila i besplatnu knjižnicu za goste. Ova je ljubazna žena tako zapalila iskru i motivirala hrpu ljudi da se uključe u život svoje male zajednice i počnu raditi genijalne stvari te otkriju dobrotu u sebi.

Turčin koji je prehodao Camino sada biciklira od Beča do Istanbula, na putu je stao kod naše Dinke u Šarengradu
Dinka je inače sretna umirovljena nastavnica hrvatskog jezika, autorica knjiga, motivacijskih govora, nekadašnja savjetnica za udžbenike, savjetnica za učenje, barata s nekoliko stranih jezika, uključujući poljski. Dunavom vozi kajak i sup, svira bubnjeve, zna variti željezo, popravljati kuću, od naplavljenog stakla pravi prekrasne "suncolovce".

Dinka voli kad joj, na materinjem jeziku, putnici ostave bilješku u za to predviđenoj bilježnici. Mnoge bilješke ne možemo pročitati - na kineskom su, japanskom, poljskom ili španjolskom, na svim jezicima svijeta. No jedno im je zajedničko - svi se Dinki namjeravaju opet vratiti. "Kapetanove kuće" nema u "maps", u rezervacijama smještaja, na turističkim kartama, no pročulo se za nju, ili ljudi ovamo svrate slučajno, budući da preko Šarengrada prolaze tri važne staze - dvije biciklističko-pješačke, od sjevera Europe do Crnoga mora, kao i jedna dunavska. 

- Činimo li dobro zato što očekujemo nagradu, zapravo trgujemo. No učinimo li dobro iz ljubavi, na vagi dobra i zla prevagne dobro, a svemir se nasmiješi, s osmijehom će Dinka.

