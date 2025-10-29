PREMJEŠTAJU I MESO Dio Dolca i dalje zatvoren zbog odloma dijela stropa: 'Statičar nije htio potpisati da je sigurno'

Donji dio Dolca je i dalje zatvoren nakon što se jučer odlomio dio stropa. Kako nam kažu prodavači na najstarijoj zagrebačkoj tržnici, navodno statičar koji je izašao na teren nije htio potpisati i dati suglasnost da je taj dio siguran. Doznali smo da iz mesnice vade meso u hladnjače i prevoze ih na drugu lokaciju da ne propadne.