PREMJEŠTAJU I MESO

Dio Dolca i dalje zatvoren zbog odloma dijela stropa: 'Statičar nije htio potpisati da je sigurno'

Donji dio Dolca je i dalje zatvoren nakon što se jučer odlomio dio stropa. Kako nam kažu prodavači na najstarijoj zagrebačkoj tržnici, navodno statičar koji je izašao na teren nije htio potpisati i dati suglasnost da je taj dio siguran. Doznali smo da iz mesnice vade meso u hladnjače i prevoze ih na drugu lokaciju da ne propadne.
Dio stropa u unutrašnjoj hali urušio se u utorak rano ujutro, srećom, u vrijeme kada na najpoznatijoj gradskoj tržnici još nije bilo kupaca. | Foto: Davor Lugarić/24sata
