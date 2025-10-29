Dio Dolca i dalje zatvoren zbog odloma dijela stropa: 'Statičar nije htio potpisati da je sigurno'

Donji dio Dolca je i dalje zatvoren nakon što se jučer odlomio dio stropa. Kako nam kažu prodavači na najstarijoj zagrebačkoj tržnici, navodno statičar koji je izašao na teren nije htio potpisati i dati suglasnost da je taj dio siguran. Doznali smo da iz mesnice vade meso u hladnjače i prevoze ih na drugu lokaciju da ne propadne.
Iako nitko nije ozlijeđen, incident je promptno zatvorio vrata "trbuha grada" i otvorio Pandorinu kutiju dugogodišnjeg nezadovoljstva i upozorenja o zapuštenosti ovog vitalnog zagrebačkog simbola.
Dio stropa odlmio se u 4:45 ujutro. Komad žbuke i betona, dimenzija otprilike 1,5 x 1,5 metara, srušio se sa stropa iznad štanda s mesnim proizvodima.
Unutarnji prostor tržnice odmah je preventivno zatvoren, a ulaz je bio dopušten samo zakupcima koji su morali isprazniti svoje vitrine te stručnjacima i istražiteljima. Ispred ulaza ubrzo su se počeli okupljati zbunjeni građani i turisti, nailazeći na zaključana vrata i obavijest o zatvaranju.
Iz Zagrebačkog holdinga potvrdili su detalje incidenta i naglasili da ozlijeđenih nema. Glasnogovornica Dubravka Grubišić izjavila je kako situacija "nije alarmantna", ali da je hala zatvorena iz predostrožnosti kako bi se obavio stručni pregled i osigurala potpuna sigurnost.
Kako neslužbeno doznajemo, statičar koji je izašao na teren nije htio potpisati i dati suglasnost da je taj dio siguran. Doznali smo da iz mesnice vade meso u hladnjače i prevoze ih na drugu lokaciju da ne propadne.
Za zakupce koji na Dolcu rade desetljećima, ova "preventivna mjera" samo je kap koja je prelila čašu. Godinama, kažu, upozoravaju na katastrofalne uvjete, puno vlage.
