Dio grada potpuno blokiran, ZET izmijenio trase tramvaja

Na zagrebačkim ulicama danas se trči 28. Zagrebački maraton. Od 7.45 sati do 15.30 sati, javni gradski prijevoz je posebno reguliran, a za promet će biti zatvorene brojne ceste.

Od 8.30 do 15.30 sati za promet su zatvorene sljedeće prometnice:

Ilica, od Selske do Trga bana J. Jelačića – Trg bana J. Jelačića – Jurišićeva ul. – Trg hrvatskih velikana – Draškovićeva, od Đorđićeve do Vlaške – Vlaška ul. – Maksimirska – Ul. Dubrava, od Avenije Gojka Šuška do Ulice Poljanice II. – Europski trg.

Iz zagrebačke policije savjetuju alternativne pravce:

Selska – Sveti Duh – Bijenik – Lukšić - Šestinska cesta – Mlinovi – Gračanska- Markuševečka – Vida Ročića – Miroševečka – Slanovečka – Sunekova – Dankovečka – M. Lovraka – V.Žgeneca – Trnovčica – Dubec.

Tramvajski promet bit će obustavljen većim dijelom gradskog središta i to sljedećim prometnicama:

Avenijom Dubrava, Maksimirskom cestom, Vlaškom ulicom, Šubićevom ulicom (od Ulice kralja Zvonimira do Trga E. Kvaternika), Draškovićevom ulicom (od Ulice kneza Mislava do Vlaške), Ribnjakom, Medveščakom, Ksaverskom cestom, Jurišićevom ulicom, preko Trga bana Josipa Jelačića, Ilicom (od Trga bana Josipa Jelačića do terminala Črnomerec), Savskom cestom (od Vodnikove do Frankopanske), Frankopanskom ulicom, Praškom ulicom i Zrinjevcem (od Trga bana Josipa Jelačića do Glavnog kolodvora) te Ulicom Franje Račkog.

Tramvajska linija 13 neće prometovati do završetka maratona, dok će sve ostale tramvajske linije, osim linije 9, voziti izmijenjenim trasama:

Linija 2: Zapadni kolodvor - Glavni kolodvor - Žitnjak - Savišće

Linija 4: Savski most - Glavni kolodvor - Borongaj

Linija 5: Prečko - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 6: Zapadni kolodvor - Glavni kolodvor - Sopot

Linija 7: Sopot - Zapruđe - Autobusni kolodvor - Branimirova –Trg žrtava fašizma

Linija 11: Zapadni kolodvor - Glavni kolodvor - Borongaj

Linija 12: Ljubljanica - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma

Linija 14: Trg žrtava fašizma - Glavni kolodvor - Savska - Savski most

Linija 17: Prečko - Vodnikova - Glavni kolodvor – Borongaj

Uspostavljene su izvanredne autobusne linije, koje će voziti umjesto tramvaja na sljedećim trasama:

Izvanredna autobusna linija na relaciji Kaptol – Mihaljevac prometovat će od 8 do 15.30 sati, a izvanredna linija Črnomerec - Zapadni kolodvor bit će u prometu od 9 do 15.30 sati.

Kaptol - Mihaljevac

Izvanredna autobusna linija Kaptol – Mihaljevac, polazit će s južne strane terminala Kaptol, dok će početno stajalište na terminalu Mihaljevac biti između postojećih stajališta linija 102 i 233. Autobusi će voziti trasom terminal Kaptol - Zvonarička - Degenova ulica - Medveščak - Ksaverska cesta – Mihaljevac, te istom trasom u povratku.



Črnomerec – Zapadni kolodvor

Izvanredna autobusna linija Črnomerec - Zapadni kolodvor polazit će sa Črnomerca sa istočnog polaznog perona (objekt ZET-a), te prometovati trasom Črnomerec - Ilica - Zagrebačka ulica - Prilaz baruna Filipovića – Ulica grada Mainza - Slovenska ulica - Fonova ulica (krajnje stajalište), te u povratku trasom Fonova (početno stajalište) - Hanuševa ulica - Jagićeva ulica – Ulica B. Adžije - Magazinska cesta - Zagorska ulica - Selska cesta - Ilica – Črnomerec.



