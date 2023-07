Dio liječnika i dalje ne može izdavati uputnice i recepte, Beroš je sad već ljut na HZZO

Neki liječnici opće prakse i dalje muku muče s CEZIH-om, informatičkim sustavom preko kojeg se šalju uputnice, recepti i primaju nalazi, kažu da to kontinuirano traje već gotovo dva tjedna.

- Ako radim, primjerice, do 15 sati, i pacijentu izdam recept za lijek, ali u ljekarnu taj recept ne stigne na vrijeme jer CEZIH nije radio, pacijent se k meni više ne može vratiti po isprintani recept jer više ne radim. Imamo takve situacije. Nije problem u našim programerima nego u spajanju. Radim dvije ambulante, što je vrlo teško s takvim problemima - kaže dr. Tanja Pekez, liječnica obiteljske medicine u Kutini, koja uz ambulantu obiteljske medicine istodobno radi pedijatriju.

- Iz laboratorija mi nalaze moraju slati mailom jer preko CEZIH-a nalazi nisu stizali. Sve to oduzima vrijeme i snagu, strpljenje. Cijelo jutro danas pacijentima govorim da će im nešto doći tijekom dana, ali ne znam kad, i tako 50 puta - dodaje liječnica.

Još nam je nekoliko liječnika reklo da sustav radi usporeno, a drugi jučer nisu uopće imali problema.

U međuvremenu zbog CEZIH-a Ministarstvo zdravstva Vilija Beroša ratuje s HZZO-om, koji o sustavu treba voditi brigu. Izdavanje uputnica, lijekova i nalaza osnova je zdravstvenog sustava, pa poteškoće štete Beroševu imidžu, zbog čega je u nekoliko navrata dosad, doznajemo, "pritisnuo" HZZO da sredi stvari. U dopisu od 19. srpnja ministar traži od HZZO-a da CEZIH osposobi za neometano funkcioniranje, a pacijentima daju upute kako ostvariti prava. Jučer im je poslao novi dopis.

- Dana 14. srpnja zatražili smo od vas informacije o povremenim nedostupnostima CEZIH-a, istog dana ste nas izvijestili da proizvođač opreme i tehnička podrška intenzivno rade na na otklanjanju kvara te da su vaši inženjeri uspjeli gotovo normalizirati rad. Nažalost, danas, 19. srpnja, temeljem izjava proizvođača programskih podrški u ordinacijama i ljekarnama izvješteni smo da povremeni tehnički problemi i dalje postoje. S obzirom da je dužnost Ministarstva zdravstva voditi računa o dostupnosti zdravstvene zaštite, iskazujemo zabrinutost već sedmodnevnim djelomičnim nefunkcioniranjem središnjeg dijela sustava CEZIH, stoji u Beroševom dopisu upravi HZZO-a od 19. srpnja. Njime traži da ososobe CEZIH za neometano funkcioniranje; da Ministarstvu dostave detaljno izviješće o poduzetim mjerama te da javnost obavijeste o problemima, a pacijentima da daju konkretne upute kako ostvariti pravo na zdravstvenu skrb.

Jučer je, međutim, uslijedilo novo Beroševo pismo HZZO-u.

- Zaprimili smo vaše očitovanje od 24. srpnja u kojem navodite da je sustav spajanja na CEZIH stabilan, no zaprimamo informacije od pojedinih krajnjih korisnika, kao i medija, da i dalje postoje problemi. Nalažemo da se spajanje na CEZIH osposobi za funkcioniranje - piše Beroš HZZO-u.

HZZO za 24sata odgovara kako još uvijek postoji određeni broj korisnika koji imaju poteškoća pri spajanju. Uzrokovane su, kažu, sigurnosnom nadogradnjom programa.

- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kontinuirano prati broj korisnika koji se spajaju na središnji dio sustava CEZIH. Trenutno se velika većina korisnika sustava CEZIH uredno spaja, ali još uvijek postoji određeni broj korisnika koji imaju poteškoća pri spajanju. Poteškoće su uzrokovane sigurnosnom nadogradnjom programa za zaštićeno spajanje na pristupni sustav vanjskih CEZIH korisnika koja je neophodna za zaštitu povjerljivih podataka naših osiguranika, kaže HZZO. Upute objavljene na web stranicama CEZIH-a i HZZO dostupne su svim informatičkim podrškama svih zdravstvenih ustanova, kako bi privremeno i na zaobilazni način, korisnicima omogućili spajanje na sustav CEZIH, dodaju.

- S obzirom na to da dobivamo informacije od strane pojedinih krajnjih korisnika CEZIH-a da i dalje imaju poteškoća pri spajanju na CEZIH, Sektor za informacijske tehnologije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje će uputiti detaljno objašnjenje trenutne situacije kao i dodatne upute za nesmetano spajanje svih korisnika na sustav CEZIH.

Dr. sc. Jasna Karačić, predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, kaže kako su im se zbog problema s informatičkim sustavom javili i pacijenti i liječnici.

- Liječnici i medicinske sestre kažu kako ne mogu raditi u ovim uvjetima, a pacijenti da ne mogu doći do uputnica i lijekova. Kad im liječnik uspije izdati uputnice, ne mogu podignuti lijek. S obzirom na to da je naš z dravstveni sustav informatiziran, nužno je imati ‘plan B’ u slučajevima u kojima CEZIH u svojoj prvoj formi zakaže. Kako vidimo, to se događa često, pa je nužno pronaći neko rješenje - kaže Karačić. 