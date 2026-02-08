Dio Novog Zagreba bez grijanja!

Dobar dio Novog Zagreba nema grijanja, potvrdili su nam na dežurnom telefonu HEP Toplinarstva. Kazali su kako se radi na rješavanju problema. Na društvenim mrežama građani su krenuli objavljvati na kojim sve dijelovima nema grijanja.

Grijanja tako, kako pišu građani, nema u Jakuševcu, Utrinama, Dugavama, Travnu, Sloboštini...