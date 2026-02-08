Obavijesti

News

Komentari 0
EVO GDJE SVE NEMA

Dio Novog Zagreba bez grijanja!

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Dio Novog Zagreba bez grijanja!
Novi visokoučinkoviti Blok L Elektrane-toplane Zagreb | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Grijanja tako, kako pišu građani na društvenim mrežama, nema u Jakuševcu, Utrinama, Dugavama, Travnu, Sloboštini...

Admiral

Dobar dio Novog Zagreba nema grijanja, potvrdili su nam na dežurnom telefonu HEP Toplinarstva. Kazali su kako se radi na rješavanju problema. Na društvenim mrežama građani su krenuli objavljvati na kojim sve dijelovima nema grijanja.

Grijanja tako, kako pišu građani, nema u Jakuševcu, Utrinama, Dugavama, Travnu, Sloboštini...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Uzinić je uspio spojiti molitelje i prosvjednike. Skupa na misi u riječkoj katedrali
EVO ŠTO IM JE PORUČIO

FOTO Uzinić je uspio spojiti molitelje i prosvjednike. Skupa na misi u riječkoj katedrali

Potrebno je pogledati u Isusa i njegov način. Kako bismo mogli biti blizi Bogu, ali onda i na Božji način blizi jednim drugima. Kako bismo mogli biti zajedno, poručio je Mate Uzinić
VIDEO Bjegunac Zdravko Mamić poljubio ruku udovici krvnika Arkana! Ceca: 'Ja sam vaš fan'
TRGAO I KOŠULJU NA JAHORINI

VIDEO Bjegunac Zdravko Mamić poljubio ruku udovici krvnika Arkana! Ceca: 'Ja sam vaš fan'

Bivši čelnik Dinama, koji se od 2018. nalazi u bijegu od hrvatskog pravosuđa u BiH, došao je na Cecin koncert na Jahorinu
VIDEO Bjegunca dirnula udovica zločinca: 'Mamić je Ceci govorio da je veliki fan. Izvadio je eure'
DIVLJA NOĆ NA JAHORINI

VIDEO Bjegunca dirnula udovica zločinca: 'Mamić je Ceci govorio da je veliki fan. Izvadio je eure'

Zadnja pjesma bila je 'Kad bi bio ranjen'. Ta ga je posebno pogodila. Na videu se može i vidjeti sam kraj koncerta gdje Ceca Zdravku  zahvaljuje na dobroj atmosferi, ispričala nam je čitateljica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026