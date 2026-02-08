Grijanja tako, kako pišu građani na društvenim mrežama, nema u Jakuševcu, Utrinama, Dugavama, Travnu, Sloboštini...
EVO GDJE SVE NEMA
Dio Novog Zagreba bez grijanja!
Čitanje članka: < 1 min
Dobar dio Novog Zagreba nema grijanja, potvrdili su nam na dežurnom telefonu HEP Toplinarstva. Kazali su kako se radi na rješavanju problema. Na društvenim mrežama građani su krenuli objavljvati na kojim sve dijelovima nema grijanja.
Grijanja tako, kako pišu građani, nema u Jakuševcu, Utrinama, Dugavama, Travnu, Sloboštini...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku