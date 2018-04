Dio riječkih gradskih vijećnika traži da Obersnel da ostavku

Riječki gradski vijećnici - članovi Kluba vijećnika Mosta nezavisnih lista, Liste za Rijeku i nezavisnoga vijećnika Josipa Kukuljana na konferenciji za novinstvo u petak u Rijeci su, reagirajući na poziv gradonačelnika Vojka Obersnela da se Gradsko vijeće samo raspusti i raspiše nove izbore, ustvrdili da bi gradonačelnik trebao prvi dati ostavku i na novim izborima potvrditi uživa li povjerenje građana.

Predrag Miletić (Lista za Rijeku) ustvrdio je da Obersnel nema legitimitet da bude gradonačelnik jer ga je izabralo samo 16 posto ukupnoga broja birača u Rijeci. Ostavku bi trebao podnijeti jer loše upravljanje nastoji prikriti neprestanim poskupljenjima u gradu.

"Za djelovanje komunalnih društava isključivo je odgovorna izvršna vlast, a ne Gradsko vijeće, pogotovo ne ovi vijećnici, kojima mandat traje manje od godinu dana", istaknuo je Miletić. Govoreći o razlozima odbijanja prijedloga ukupnoga povećanja komunalne naknade na Gradskom vijeću, ustvrdio je da je Rijeka grad s najvišom komunalnom naknadom i najvišom razinom prireza, da su se ove političke stranke u predizborno vrijeme zauzimale za rasterećenje od poreza te da se za to nastavljaju boriti.

Zvonimir Peranić (Most) rekao je da Obersnel "želi zamagliti činjenice o mnoštvu nesposobnih zaposlenih na odgovornim pozicijama u komunalnim društvima, prebacujući odgovornost za loše poslovanje na vijećnike Gradskog vijeća. Obersnel izvrće činjenice tvrdeći da će zbog odluka Gradskoga vijeća doći do smanjenja standarda, a za to su odgovorna komunalna društva".

Vijećnica Mosta Petra Mandić ustvrdila je da je vidljivo kako je Obersnelu sada teško surađivati s Gradskim vijećem, nakon 17 godina u kojima je mogao činiti što hoće u Gradskom vijeću te, kako je rekla, "kriomice provući brojna poskupljenja".

"Ne sviđa mu se da su naši programi različiti od njegova i da mi ne pristajem glasovati za neke njegove prijedloge", istaknula je.

Mandić je pozvala Obersnela Pozvala da da ostavku i testira svoje povjerenje među građanima. Ali, smatra da Obersnel za to nema hrabrosti i nema hrabrosti provesti izbore na gradskoj razini ni u svojoj stranci, SDP-u, gdje je na čelu gradske organizacije iako je, podsjetila je, rok do kojega je trebalo te izbore provesti prošao prije četiri mjeseca.