Dio Ukrajine u mraku nakon novog ruskog bombardiranja

Ruski napadi u srijedu navečer gotovo su u potpunosti prekinuli opskrbu strujom u dvije regije u jugoistočnoj Ukrajini, priopćilo je ministarstvo energetike.

"Dnjipropetrovska i Zaporiška oblast gotovo su potpuno ostali bez struje zbog posljedica od napada", priopćilo je ministarstvo na Telegramu, dodajući da kritična infrastruktura radi na rezervnoj snazi.

Ruski napadi dugo su bili usmjereni na ukrajinsku energetsku mrežu, a posljednjih su se mjeseci intenzivirali.

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko izjavila je da će nadolazeće snježne padaline i temperature koje će preko noći pasti na minus 20 stupnjeva vjerojatno pogoršati trenutne poteškoće u opskrbi strujom i grijanjem.

Foto: Stringer

"Ukrajinski energetski sustav svakodnevno je pod neprijateljskim napadima, a radnici rade u iznimno teškim uvjetima kako bi ljudima osigurali struju i grijanje", napisala je Sviridenko na Telegramu.

Javni televizija Suspilne izvijestila je da je struja nestala u gradu Dnjipru i u drugim dijelovima regije te da je metro u Dnjipru trenutno izvan pogona.

Predsjednik regionalnog vijeća Dnjipropetrovske oblasti izjavio je za televiziju da nije sigurno kada će se struja ponovno vratiti.

Oleksandr Vilkul, načelnik vojne uprave u gradu Krivij Rih, rodnom mjestu predsjednika Volodimira Zelenskog, upozorio je stanovnike da se pripreme za dugotrajne prekide napajanja strujom i rekao da bi trebalo što je više moguće rabiti generatore.

Foto: Stringer

Ukrajinske željeznice priopćile su da se signalni sustavi i vlakovi u dvije regije prebacuju u rad na rezervnim sustavima, a stanice će raditi na generatore.

Regionalni guverner Zaporiške oblasti Ivan Fedorov rekao je da nestanci struje znače da se sirene za zračnu uzbunu ne mogu čuti, istaknuo je da mobilne telefonske mreže rade u izvanrednim uvjetima te je zamolio stanovnike da se ne spajaju na mrežu.

Fedorov je također napomenuo da bolnice u gradu Zaporižju normalno funkcioniraju i da će se opskrba vodom brzo ponovno uspostaviti u pogođenim područjima.