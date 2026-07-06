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PAKAO U KIJEVU

Putin zasuo ukrajinski grad sa 68 raketa i 351 dronom: Mrtvi i djeca zatrpani pod ruševinama

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
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Putin zasuo ukrajinski grad sa 68 raketa i 351 dronom: Mrtvi i djeca zatrpani pod ruševinama
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Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija sprema novi masovni napad te rekao građanima da slušaju upozorenja o uzbunama. Nekoliko sati poslije Kijev je ponovno bio meta udara

Upravo smo zamijenili prozore, a sad se ovo ponovno dogodilo. To je jednostavno užasno. Ovdje ima toliko djece, kroz suze je izjavila stanovnica Kijeva čija je majka ozlijeđena nakon što je ruski projektil pogodio njihovu stambenu zgradu.

Dok su spasioci iznosili ljude iz ruševina, prizor koji se odvijao pred njezinim očima bio je, kaže, gotovo identičan onome od prije mjesec dana, kad je ista zgrada već bila meta napada.

- To su stambene zgrade. Mjesta na kojima su ljudi spavali i živjeli svoj normalni život - izjavio je šef kijevske vojne uprave Timur Tkačenko pozivajući građane da ostanu u skloništima dok su se iznad ukrajinske prijestolnice nizale eksplozije.

Nova noćna ofenziva ruskih raketa i dronova ponovno je pretvorila Kijev u grad dima, sirena i urušenih domova. Najmanje 14 ljudi izgubilo je život, a najmanje 46 ih je ozlijeđeno, među njima i djeca. Strahuje se da će taj broj rasti. Spasilačke ekipe satima su pretraživale ruševine pokušavajući pronaći preživjele zarobljene ispod betona i čelika.

Jedan od najtežih udara pogodio je povijesnu četvrt Podil, gdje su projektili oštetili četiri stambene zgrade. Tragedija je pogodila i četvrt Darnicki na istoku grada, gdje je pogođen neboder od 25 katova. Pritom su poginule dvije osobe, a mnogi su stanari ostali zarobljeni na višim katovima. U istoj četvrti izbio je velik požar na još jednom neboderu, od 30 katova. Stanovi su pretvoreni u zgarišta, a unutrašnjost mnogobrojnih zgrada je razorena. Gust dim nadvio se nad gradom, a tisuće građana utočište su potražile u postajama podzemne željeznice i podzemnim garažama.

Prema podacima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, Rusija je tijekom noći lansirala čak 68 raketa i 351 dron, uključujući hipersonične, balističke i krstareće projektile. Protuzračna obrana djelovala je tijekom cijele noći, no mnogi su projektili ipak probili obranu i pogodili civilne ciljeve.

- Ponovno imamo obavještajne podatke o tome da Rusi pripremaju novi masovni udar. To je posve u Putinovu stilu, odmah nakon američkog Dana nezavisnosti i uoči NATO-ova summita u Ankari. Rusija želi nanijeti još više zla i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se i obratite pozornost na upozorenja o zračnoj opasnosti - rekao je u nedjelju navečer ukrajinski predsjednik Zelenski.

I napad je došao - Putin je zasuo Kijev projektilima. 

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