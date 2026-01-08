VIDEO Ruski milijunaš poginuo u padu privatnog helikoptera

Obavijesti

u Permskom kraju

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Telegram/Baza

Ruski Istražni odbor (SKR) priopćio je da se istraga vodi u smjeru tehničkog kvara ili moguće pogreške pilota...

Admiral

Ruski milijunaš Iljas Gimadutdinov, osnivač i direktor velike transportne tvrtke Tattranskom, poginuo je u padu privatnog helikoptera u Permskom kraju. U nesreći je smrtno stradao i Elmir Konjakov, voditelj automobilskog konvoja iste tvrtke, objavili su ruski mediji pozivajući se na agencije RIA Novosti i TASS.

Iako su prve informacije upućivale na to da je jedan putnik preživio s teškim ozljedama, službeni izvori naknadno su potvrdili da u nesreći nema preživjelih. Informaciju o identitetu poginulih potvrdili su izvori bliski istrazi.

Gimadutdinov je bio oženjen i otac dviju kćeri. Tvrtku Tattranskom osnovao je osobno, a ona se bavi pružanjem transportnih usluga za rusku naftnu i plinsku industriju. Prema dostupnim financijskim podacima, tvrtka je prošle godine ostvarila promet od 18,5 milijuna funti. Posluje na području Hanti-Mansijskog i Jamalsko-Neneckog autonomnog okruga te Permskog kraja.

MIROVNI PREGOVORI Volodimir Zelenski traži novi sastanak s Donaldom Trumpom
Volodimir Zelenski traži novi sastanak s Donaldom Trumpom

Ruski Istražni odbor (SKR) priopćio je da se istraga vodi u smjeru tehničkog kvara ili moguće pogreške pilota. Prema preliminarnim informacijama, elisa helikoptera prilikom polijetanja zapela je za kabele iznad skijaške staze, nakon čega se letjelica srušila u snijeg.

Na mjesto nesreće izašlo je 40 pripadnika hitnih službi s 14 vozila. Nadležne službe izvijestile su kako na objektima rekreacijskog centra u blizini mjesta nesreće nije zabilježena dodatna materijalna šteta.

