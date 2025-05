DIP o kršenju izborne šutnje: Do nas su stigle tri vrste pritužbi...

U subotu, uoči izborne nedjelje kada birači odlučuju o svojoj lokalnoj vlasti za iduće četiri godine, do Državnog izbornog povjerenstva (DIP) stigle su tri skupine pritužbi na kršene izborne šutnje koja je na snazi od ponoći. Te se pritužbe tiču objava na društvenim mrežama i na portalima te slanja neželjenih sms poruka građanima, rekao je u subotu član i glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski.

Građani se, precizirao je, pritužuju da, dok traje izborna šutnja, na pojedinim profilima na društvenim mrežama objavljuju statusi promidžbenog karaktera i da to čine i građani i kandidati. Stiglo je i nekoliko prijava da su pojedini portali, nakon što je u ponoć nastupila zabrana izborne promidžbe, na naslovnicama ostavili sadržaje koji tamo, s obzirom na šutnju, ne bi trebali biti.

DIP-u su se građani pritužili i na neželjene sms poruke. Zatražili smo ih da nam dostave telefonski broj s kojeg je poruka poslana kako bismo mogli prijaviti HAKOM-u da taj broj blokira, istaknuo je Hojski. To su tri skupine pritužbi koje su stigle do DIP-a, no s obzirom na to da se lokalni izbori održavaju u 576 jedinica, teško je precizno znati što se događa na terenu, napominje Hojski i za preciznije informacije upućuje na nadležna, niža povjerenstva, posebno ona u velikim gradovima.

Građane poziva, da sukladno ranijoj uputi DIP-a, povrede izborne šutnje prijavljuju općinskim, gradskim i županijskim izbornim povjerenstvima te Izbornom povjerenstvu Grada Zagreba čiji su kontakt podaci objavljeni na mrežnoj stranici DIP-a. Izborna šutnja traje cijelu subotu i nedjelju do 19 sati, tj. do zatvaranja biračkih mjesta.

Državno izborno povjerenstvo (DIP) ranije je pozvalo sve sudionike izbora, ali i građane i medije da poštuju šutnju tim više što su za njezino kršenje propisane visoke novčane kazne.

Kreću se od 398 eura za fizičku osobu do 66.361 euro za pravnu, primjerice političku stranku koja prekrši šutnju. Odgovorna osoba u pravnoj osobi i kandidati mogu biti kažnjeni od 1327 do 3981 eura. Novčane kazne izriču prekršajni sudovi.

Osim što je dan izborne šutnje, subota je i dan kada se uređuju biračka mjesta za sutrašnje izbore na kojima će svoja vrata otvoriti njih 6600.