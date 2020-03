Diplomirali 'od kuće': Završne radove obranili preko Skypea

#wine #ph #art #black #campagna #artist #social #socialmedia #work #uva #winelover #winetasting #spumante #white #amo #amore #love #cantinavecchiatorre #leverano #salentoview #salento #sea #man #woman

A post shared by Giorgio Giustizieri (@gio.r.gius) on Mar 17, 2020 at 2:19pm PDT