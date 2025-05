Direktor Filmskog festivala u Cannesu želi više detalja o Trumpovim carinama

Thierry Fremaux, direktor Filmskog festivala u Cannesu koji će ovog tjedna okupiti filmske legende, izjavio je u ponedjeljak kako mu je potrebno više detalja prije nego što započne raspravu o carinama na filmove proizvedene izvan SAD-a, koje je predložio predsjednik Donald Trump. Dan prije početka festivala, novinari su upitali Fremauxa što bi mogao reći Trumpu vezano za prijetnju uvođenja carina od 100 posto. "Vrlo je teško odgovoriti na ovo pitanje koje se temelji na najavi američkog predsjednika za kojeg smo se u posljednja tri mjeseca navikli da nešto govori, a zatim sam sebi proturječi. Ne znam što bih rekao", istaknuo je.

Fremaux nije jedini - mnogi u filmskoj industriji uznemireni su i zbunjeni nakon Trumpove izjave, a za sada je objavljeno vrlo malo detalja o tome kako bi takav namet funkcionirao.

Međutim, istaknuo je da bi Trumpova argumentacija - da američka filmska industrija umire "vrlo brzom smrću" zbog poticaja koje druge zemlje nude kako bi privukle filmaše, mogla poslužiti kao početna točka.

"Ideja da bi strane zemlje kažnjavale američku kinematografiju, mislim da je to tema o kojoj vrijedi raspravljati", istaknuo je Fremaux.

78. Filmski festival u Cannesu trebao bi započeti u utorak navečer komedijom Amelie Bonnin "Leave One Day", što je prema Fremauxu prvi put da festival otvara filmaš debitant.

Filmske legende, od Toma Cruisea do Denzela Washingtona, okupit će se ovog tjedna u Cannesu u vrijeme kada industrija pokušava otkloniti zabrinutost zbog opadajuće publike i prijetnje američkih carina.

Svjetska politika ušla u program

Cruise će predstaviti najnoviji nastavak svoje franšize "Nemoguća misija", za koji se govori da bi mogao biti posljednji.

Robert De Niro dobit će nagradu za životno djelo, a glumačke zvijezde Scarlett Johansson, Kristen Stewart i Harris Dickinson okušat će se u redateljskim vodama s filmovima koji se natječu u manjim kategorijama.

Američki redatelj Wes Anderson lansirat će svoj novi film "Feničanska shema" (The Phoenician Scheme) koji će se natjecati s nezavisnim filmovima, uključujući filmove poput "Sentimental Value" Joachima Triera i "Alpha" Julije Ducournau.

Istovremeno, mnogi se nadaju slijediti put prošlogodišnjeg dobitnika glavne nagrade Cannesa, Zlatne palme. Naime, film "Anora" kasnije je kasnije osvojio pet Oscara.

Najbolji film Cannesa 2023. godine, "Anatomija pada", osvojio je jednog Oscara, a najbolji film 2019. godine, "Parazit", postao je prvi film koji nije na engleskom jeziku, a koji je osvojio Oscara za najbolji film.

Iako su Holivudske brige oko carina tema zakulisnih razgovora i nisu u središtu pozornosti, svjetska politika ipak je ušla u program.

Tri filma o ratu u Ukrajini tako će biti prikazana u sklopu događaja "Dan Ukrajine".

Uz to, rasprodane su sve projekcije filma "Stavi dušu na ruku i hodaj" (Put Your Soul on Your Hand and Walk) koji prati 25-godišnju palestinsku fotoreporterku Fatmu Hassonu, koja je ubijena u izraelskom zračnom napadu u Gazi u travnju, dan nakon što je objavljeno da je dokumentarac odabran za program "ACID".