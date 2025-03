Direktor koji je protuzakonito zaposlio županovu kćer dao ostavku u komunalnoj tvrtki

Direktor kninskog Komunalnog poduzeća Drago Mihaljević zatražio je razrješenje s te funkcije, te je gradonačelnik Marijo Ćaćić tome i udovoljio. Mihaljević je razriješen dužnosti nakon što smo objavili da je nezakonito zaposlio kćer šibenskog-kninskog župana Marka Jelića, ali gradonačelnik tvrdi da te dvije stvari nisu povezane.

Prije dva tjedna smo objavili ekskluzivnu priču o tome kako je voditeljica službe za računovodstvo i financije Komunalnog poduzeća postala 27-godišnja Marija Manojlović, županova kćer. Za to radno mjesto je Pravilnikom propisano minimalno tri godine iskustva u visokoj stručnoj spremi ili pet godina iskustva u višoj stručnoj spremi. Mihaljević je raspisao natječaj s tim uvjetima, pa ga je poništio nakon što se javila i županova kćer koja nije imala formalne uvjete. Zatim je spustio kriterij na godinu iskustva u visokoj stručnoj spremi, pa je na tom natječaju županova kćer ispunila uvjete i zaposlena je u tvrtki. Zakon o radu propisuje da osoba koja se zapošljava, mora imati stručnu spremu koja je propisana pravilnicima tvrtke, a za to kršenje su predviđene i sankcije. Župan Jelić nam je tada rekao da on nema veze s tim zapošljavanjem i da nije urgirao ni kod direktora niti kod aktualnog gradonačelnika Marija Ćaćića koji je Jelić u prošlom mandatu bio zamjenik.

Aktualni gradonačelnik Knina, nezavisni Ćaćić nam je potvrdio razrješenje, ali i da je sad već bivši direktor napravio grešku jer je zaposlio Manojlović mimo Pravilnika, ali kaže da to nije razlog za njegov odlazak.

- Direktor Mihaljević je i bio imenovan na određeno vrijeme. Trebali smo hitno nekoga imenovati jer je prošli direktor otišao u mirovinu. On je inače bio voditelj tehničke službe, a sada je tvrtka pred ekonomskim izazovima, moramo poboljšati nabavu i financijsku konstrukciju. To nije njegova struka, tražio je da ga se razriješi. I to je i učinjeno, a istodobno smo donijeli odluku o raspisivanju natječaja za novog direktora – kaže nam Ćaćić.

Iako je svjestan da je županova kćer zaposlena mimo zakona i Pravilnika i priznaje grešku, ima za to opravdanje. I kaže da se oko toga uopće nije čuo sa županom Jelićem.

-I prijašnji voditelji službe računovodstva nisu ispunjavali te uvjete. Na natječaj se nije javio nitko tko ih ispunjava nije se na njega javio. Manojlović ima četiri i pol godine iskustva, ali u visokoj stručnoj spremi samo jednu jer je u školi nisu prijavili na tu spremu. Ona se obrazovala za forenzičko računovodstvo i presretni smo da smo našli takvog nekoga. Nije njoj pogodovano snižavanjem uvjeta natječaja, da se javio netko drugi s boljim referencama, primili bi njega – tvrdi Ćaćić koji kao argument da cijene samo struku, a ne rodbinske i stranačke veze, ističe da su za direktora Čistoće zaposlili HDZ-ovca jer je bio najbolji na natječaju.