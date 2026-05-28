VELIKA ŠTETA

Direktor tvrtke iz Slavonije pod istragom: Iz blagajne i s računa navodno uzeo više od 35.000€

Piše HINA,
ILUSTRACIJA | Foto: Damir Spehar/PIXSELL - (Ilustrativna fotografija)

Policija sumnja da je 29-godišnjak mjesecima uzimao novac tvrtke i isplaćivao ga sebi, a troškovi nisu bili evidentirani u poslovnim knjigama

Osječko-baranjska policija osumnjičila je 29-godišnjeg direktora tvrtke s područja te županije da je uzimanjem i isplaćivanjem novca iz blagajne oštetio tu tvrtku za više od 35 tisuća eura, zbog čega će protiv njega biti podnijeta kaznena prijava. Tereti ga se da je od srpnja 2023. do prosinca 2024. kao odgovorna osoba trgovačkog društva iskoristio svoj položaj i ovlasti raspolaganja novčanim sredstvima tvrtke, izvijestila je u četvrtak policija. Sumnja se da je iz blagajne, u više navrata, uzimao novčani utržak te si isplaćivao novac sa žiro računa tvrtke u ukupnom iznosu većem od 35 tisuća eura, a u poslovnoj dokumentaciji nije evidentirano da su navedena sredstva utrošena u poslovne svrhe.

Tako je trgovačkom društvu prouzročio veliku imovinsku štetu, a nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv 29-godišnjaka slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, navode u policiji.

