Mjesecima krala novčanike po Splitu: Uhitili ženu (53)

Splitska policija uhitila je ženu (53) koja je od kraja prosinca 2025. do svibnja 2026. godine na području Splita i Trogira ljudima krala novčanike i osobne dokumente.



- Osumnjičena je 20. svibnja uhićena na području Splita te je, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela, predana pritvorskom nadzorniku - javili su iz policije.





Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da je počinila tri kaznena djela krađe, tri kaznena djela teške krađe, jedno kazneno djelo računalne prijevare te jedno kazneno djelo računalne prijevare u pokušaju.

Sumnjiči se da je u više navrata iz objekata i prostora na području Splita otuđivala torbice, novčanike, novac, osobne dokumente, bankovne kartice, mobilni uređaj i druge predmete, dok je u jednom slučaju na području Trogira, zajedno s drugom osobom, provalila u ugostiteljski objekt i otuđila novac i druge predmete.





Također je utvrđeno postojanje sumnje da je na području Splita provalila u ugostiteljske objekte iz kojih je otuđila novac i druge predmete, dok je u jednom slučaju iz zdravstvene ustanove otuđila novčanik s dokumentima i bankovnim karticama, nakon čega je uporabom otuđene kartice podignula novac i izvršila plaćanje u trgovini.



U drugom slučaju pokušala je uporabom ranije otuđene bankovne kartice platiti artikle u trgovini, ali transakcija nije provedena jer je kartica bila blokirana.

