Obavijesti

News

Komentari 0
NEVJEROJATNO

Mjesecima krala novčanike po Splitu: Uhitili ženu (53)

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Mjesecima krala novčanike po Splitu: Uhitili ženu (53)
Zagreb: Primopredaja policijskih vozila s policijskim obilježjima | Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

Sumnjiči je se i da je na području Splita provaljivala u ugostiteljske objekte i jednu zdravstvene ustanove gdje je krala stvari

Splitska policija uhitila je ženu (53) koja je od kraja prosinca 2025. do svibnja 2026. godine na području Splita i Trogira ljudima krala novčanike i osobne dokumente.

- Osumnjičena je 20. svibnja uhićena na području Splita te je, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela, predana pritvorskom nadzorniku - javili su iz policije.

OGLASILA SE POLICIJA DRAMA Opljačkali zlatarnu u King Crossu: 'Upali su s crnim kacigama, zlato im je ispadalo'
DRAMA Opljačkali zlatarnu u King Crossu: 'Upali su s crnim kacigama, zlato im je ispadalo'



Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrdili su da je počinila tri kaznena djela krađe, tri kaznena djela teške krađe, jedno kazneno djelo računalne prijevare te jedno kazneno djelo računalne prijevare u pokušaju.

Sumnjiči se da je u više navrata iz objekata i prostora na području Splita otuđivala torbice, novčanike, novac, osobne dokumente, bankovne kartice, mobilni uređaj i druge predmete, dok je u jednom slučaju na području Trogira, zajedno s drugom osobom, provalila u ugostiteljski objekt i otuđila novac i druge predmete.

U TRGOVAČKOM CENTRU PLJAČKA U ZAGREBU 'Dvojica s kacigama uletjela su u zlatarnu'
PLJAČKA U ZAGREBU 'Dvojica s kacigama uletjela su u zlatarnu'



Također je utvrđeno postojanje sumnje da je na području Splita provalila u ugostiteljske objekte iz kojih je otuđila novac i druge predmete, dok je u jednom slučaju iz zdravstvene ustanove otuđila novčanik s dokumentima i bankovnim karticama, nakon čega je uporabom otuđene kartice podignula novac i izvršila plaćanje u trgovini.

U drugom slučaju pokušala je uporabom ranije otuđene bankovne kartice platiti artikle u trgovini, ali transakcija nije provedena jer je kartica bila blokirana.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pozadina Matešina iznenadnog odlaska su i četiri nove ostavke u HOO-u: 'Dobio je jedan poziv'
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO

Pozadina Matešina iznenadnog odlaska su i četiri nove ostavke u HOO-u: 'Dobio je jedan poziv'

Ostavku je podnio Perica Bukić koji vodi vaterpolo savez, Nikola Rukavina koji vodi košarkaški savez, predsjednik rukometnog saveza Tomislav Grahovac i direktorica odbojkaškog saveza Valentina Bifflin.
Je li Kolinda Grabar Kitarović moguća Matešina nasljednica? Doznajemo ima li ambicije za to
BORBA ZA FOTELJU

Je li Kolinda Grabar Kitarović moguća Matešina nasljednica? Doznajemo ima li ambicije za to

Grabar-Kitarović je, naime, neovisna članica Međunarodnog olimpijskog odbora te po toj funkciji automatski sudjeluje i u radu Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora
Habijan otkrio nalaze inspekcije suda u Šibeniku. Drniš i dalje oplakuje ubijenog Luku (19)...
STRAVIČAN ZLOČIN U DRNIŠU

Habijan otkrio nalaze inspekcije suda u Šibeniku. Drniš i dalje oplakuje ubijenog Luku (19)...

Tišinu koja je ispunila ulice Drniša nakon zločina para samo jedno pitanje: Kako je Luka (19), mladić pred kojim je tek bio život, ubijen dok je dostavljao pizzu, na kućnom pragu čovjeka čija je povijest nasilja trebala upaliti sve alarme? Dok se obitelj i prijatelji opraštaju od Luke, Hrvatska s gnjevom čeka odgovore institucija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026