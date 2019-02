Direktor 'Zvezde': Nosili smo obilježja Delija?! To nije istina!

Policija je ujutro privela trojicu za koje sumnjaju da su napali vaterpoliste beogradske Crvene zvezde koji su se u subotu šetali splitskom rivom. Kod jednog su pronašli i dres vaterpolista. Razgovarali s direktorom Crvene zvezde Igorom Milojevićem koji je rekao kako su vaterpolisti dobro.

- Poslao sam ih kući da se odmaraju. U ponedjeljak u podne imat ćemo konferenciju za medije te će napadnuti ispričati što se dogodilo, svatko iz svog kuta - rekao je Milojević. Utakmica sa splitskim Mornarom otkazana je i vaterpolisti su se vratili kući u nedjelju u 5 ujutro. Potpuno je odbacio tvrdnju da su vaterpolisti nosili obilježja Delija i da je to isprovociralo napadače.

- Ma to je totalna laž! Konobar je ‘vidio’ grb kluba na jaknama i njega treba juriti. On je najveći krivac. To su klupska obilježja, a ne navijačka. Nitko od njih nikad nije nosio navijačka obilježja. Isto tako ne postoji nikakva snimka da je Aleksandro Kralj vikao ‘Ja sam Crnogorac, a ne Srbin’ - rekao je Milojević.

Nastavio je da djeci trebamo djeci dati dobar primjer.

- Tisuću puta pokazali smo da smo sportaši, da se izdižemo iz tih dnevnopolitičkih stvari. Sad ne znam, niti želim donositi bilo kakve nagle odluke. Ima vremena, sjest ćemo i dogovoriti zajednički stav s Vaterpolskim savezom Srbije, a sve u interesu sporta - rekao je.

U napadu na splitskoj rivi dvojica vaterpolista su pobjegla, a golman Aleksandar Kralj spasio se skokom u more. Kasnije je tražio pomoć liječnika. Policija je privela trojicu u koje sumnjaju da su napali vaterpoliste. Kod jednog su našli dres vaterpolista. Svoje žaljenje zbog događaja izrazili su splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara kao i ministar unutarnjih poslova Darko Božinović. Ministar je dodao da ne bi htio da se stvori dojam da je Hrvatska nesigurna jer su u subotu u Hrvatskoj gostovala još vaterpolo kluba, dan poslije i košarkaški klub. Srbija je jučer uputila prosvjednu notu zbog događaja.