Divjak: Povećati plaće, ali bez izmjene uredbe ne bi bilo dobro

Prije sjednice Vlade ministri su komentirali premijerovu ponudu prosvjetnim sindikatima, koji nastavljaju štrajku, a kojom bi u idućoj godini plaće svim javnim i državom službenicima rasle za 6,12 posto. Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak smatra da je paket izmjena dobra odluka, a odluka o štrajku je na sindikatima.

- Ponuda je dobra u paketu, povećanje plaća i promjena uredbe. Samo povećanje plaća bez promjene uredbe ne bi bilo dobro - rekla je ministrica.

Poručila je da je važno sjesti za stol sa sindikatima i dogovoriti dinamiku kako će se to napraviti.

- To se zove socijalni dijalog. Rokove će morati dati premijer jer je to njegov prijedlog. I dalje ide socijalni dijalog sa sindikatima - kazala je ministrica obrazovanja.

Na pitanje hoće li HNS inzistirati da se koeficijenti reguliraju do donošenja novog proračuna.

- To je pitanje za HNS, koliko sam ja razumjela poruku jučer, u paketu je to prihvatljivo - rekla je, ali na opasku da još nemam nikakvog roka u kojem bi to pitanje trebao biti riješeno nije odgovorila.

Ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić na pitanje je li povećanje plaća popuštanje u izbornoj godini, uzvratio je:

- Nema tu popuštanja, je li popuštanje bilo povećanje plaća u tri navrata po dva postotna boda tijekom 2017., ili povećanje od 5 posto tijekom ove godine. Ja ne bih rekao. Mislim da je riječ o konzistentnoj politici plaća koja se vodi od 2016. kad smo preuzeli odgovornost - kazao je.

Smatra da štrajk nema smisla, a na pitanje misli li da bi trebalo zabraniti štraj odgovorio je:

- Ne mislim, nisam to rekao. Svačije je pravo da štrajka, da prosvjeduje i traži svoja prava i nemam nikad nita protiv toga, no treba imati na umu situaciju u Hrvatskoj - kazao je Ćorić.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek kratko je poručila da su svi zaposleni u javnim i državnim službama potplaćeni s obzirom na svoju stručnost.