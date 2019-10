'Ponudit ćemo povećanje plaća u idućoj godini od 6,12 posto...'

Na početku Andrej Plenković poručio je da je Vlada u trećoj godini mandata očuvala političku stabilnost, učvrstili gospodarski rast, nastavili s poreznim rasterećenje i strukturnim reformama, pokrenuti veli broj infrastrukturnih projekata, vratili investicijski kreditni rejting, postigli snažan rast zaposlenosti, plaća, mirovina i socijalnih davanja čime kontinuirano podižemo standard naših građana. Kaže da štite i unaprjeđuju manjinska prava.

- Mi smo u protekle tri godine, unatoč brojnim pokušajima destabilizacije, predano radili na ostvarenju naših predizbornih obećanja - kazao je.

Osvrnuo se na kritike onih, koji su imali priliku voditi Hrvatsku, ali se nisu pokazali na visini zadatka, nego su podijelili društvo, zamrznuli plaće i mirovine, povećali poreze i zadužili zemlju.

- Unatoč tome mi svakodnevno slušamo kritike i savjete od njih, koji su kad su bili u prilici da pokažu što znaju i umiju, bili loši. Stoga smo kao Vlada koja rješava brojne probleme, spremni svakog trenutka ići pred birače pa neka oni odluče kome žele povjeriti budućnost Hrvatske i svoje djece - poručio je Plenković.

Naveo je da za razliku od onih koji su pokazali da nisu kadri voditi odgovornu europsku politiku, ova Vlada vođena domoljubljem, gradi Hrvatsku svjesnu svojih potencijala, zemlju samopouzdanih, radišnih, složnih ljudi, njegujući kulturu, tradiciju, vjeru, obiteljske vrijednosti koje su temelj hrvatskog društva.

Osvrnuo se na stanje u pravosuđu.

- Da bi pravda bila pravda mora biti ne samo dostupna nego i brza. I u tom slučaju smo napravili napredak - rekao je Plenković te pobrojao što je sve učinjeno u pravosudnom sustavu, koji je kaže lišen bilo kakvog političkog utjecaja.

- Izvršna vlast ne može ni na koji način ulaziti u konkretne postupke, za koje su nadležna pravosudna tijela, kao i odlike koje se tim povodom donose. Neovisnost pravosuđa je načelo koje b+va vlada razumije i poštuje, ali to ne isključuje odgovornost pravosudnih dužnosnika za odluke koje donose - poručio je Plenković.

Osvrnuo se i na štrajk te ponovo da je on neopravdan, jer je Vlada iskazala više nego susretljivost.

- Dužnost je Vlade da vodi računa o dugoročnom interesu svih zaposlenih u javnom i prihvatnom sektoru, a da to bude održivo za porezne obveznike. Ponudit ćemo povećanje plaća u idućoj godini od 6,12 posto svim javnim i državnim službenicima i to po tri vala povećanja od dva posto . najavio je premijer i zaradio pljesak HDZ-ovih zastupnika.

Da bi se to moglo osigurati, kaže, predložit će se odgađanje smanjenje stope PDV-a za jedan postotni bod, koje je bilo planirano od 1. siječnja 2020.

Svjesni su, kaže da su brojni koeficijenti u državnim i javnim službama nepravedni te je poručio da želi riješiti i to pitanje. Angažirat će stručnjake, koji će Vladi pomoći da precizno utvrdimo realnu složenost poslova, kazao je.

- Otvoreni smo za dijalog za socijalnim partnerima i pozivam posebno sindikate da nađemo rješenje za nagomilane probleme - kazao je.

Naveo je da će se osobni odbitak na neoporezivi dio dohotka podići s 3800 na 4000 kuna, a najavio je i konzultacije sa socijalnim partnerima oko značajnog povećanja minimalne plaće. .

Bernardić: Građanima ste prodali jeftini populizam

Davor Bernardić (SDP) ustvrdio je da je najvažnije pitanje u kakvoj Hrvatskoj danas živimo i kako građani žive. Naveo je da 50.000 rađana radi za minimalnu plaću, ogroman broj radi za nikakvu plaću, više od 200.000 ljudi ima primanja manje od minimalne plaće, dok više od milijun ljudi ima plaću manju od prosječne plaće. Umirovljenici, kaže, nemaju za "kupiti bombone svojim unucima", a kritizirao je i stanje u zdravstvu. Podsjetio je da je iz Hrvatske "glavom bez obzira pobjeglo 150.000 ljudi", dok se premijer hvali uspjesima Vlade, povećanjem zaposlenost i smanjenjem nezaposlenost.

- Korupcija je nikada veća, a investicije nikada manja. Vlada umjesto da rješava probleme odlučila se na stvaranje kaosa i na poticanje nacionalizma - poručio je Bernardić.

Podsjetio je Plenkovića da je ovo ljeto zbog korupcije morao otjerati pola Vlade te mu poručio da je "korupcija njegov zaštitni znak". Naveo je bi bilo novca za povećanje plaća učitelja, medicinskih sestara i drugih da Vlada nije sama sebi povećala plaće.

- Obećali ste građanima smanjenje PDV-a, pa od toga opet ništa. Građanima ste prodali jeftini populizam, no od vas nismo drugo ni očekivali, samo lažna obećanja i korupciju. Možete se pohvaliti samo jednom velikom, ozbiljnom, bitnom reformom, a to je reforma datuma blagdana. Siguran sam da će od toga građani živjeti bolje - sarkastično je poručio Bernardić.

Vladu je optužio da je u Hrvatskoj sve toliko upropastila da zemlji treba novi početak te pozvao da raspiše izvanredne izbori.

- Ljudi više ne mogu trpjeti ovaj kaos i nepravdu. Hrvatskoj treba red i povjerenje - zaključio je.

Petrov: Na Trgu Svetog Marka imate reality show

Božo Petrov (Most) izvješće premijera Plenkovića ocijenio je bizarnim.

- Vlada se trese, politički partneri se javno svađaju, a ovdje se raspravlja uglavnom o onome što je bilo, a vrlo malo o onome što nas čeka - rekao je.

Vlada je, poručio je, skupljena političkom trgovinom i nije stabilna nego je to "kuća od karata", koja troši energiju da bi se sačuvala na vlasti i svoje fotelje. Nema tu građana, ustvrdio je Petrov.

- Na Trgu sv. Marka imate reality show, to ste vi stvorili od ove države. Umjesto reformi mi svjedočimo reformi državnih blagdana. Vi ste afirmirali političku trgovinu, sve ste nam to nacrtali u zadnja tri mjeseca. Do kada? - upitao je čelnik Mosta.

Naveo je da je popis onoga što Vlada nije napravila dug, da grca u aferama i stranačke interese stavlja ispred države i naroda.

- Ove sramote ne bi bilo da se ne bojite izbora i gubitka fotelja. Kao vrag od tamjana bježite od volje naroda, od referenduma i izbora. Što ćete napraviti? Do kada će trajati agonija, vaše prenemaganje i mrcvarenje apsolutno svakog u Hrvatskoj - upitao je Petrov koji također smatra da su izbori rješenje.

Bačić: U mandatu Vlade plaće će rasti 22 posto

Branko Bačić (HDZ) čestitao je Plenkoviću na izvješću kojim je pokazao i izložio sve što je u mandatu napravila Vlada.

- Da bismo mogli dati ocjenu o radu Vlade, žive građani bolje danas ili prije 3 godine puno više od dojma kojim ovdje u ovoj sabornici pokušavaju uvjeriti Bernardić i Petrov, puno više vjerujem podacima - rekao je.

Nakon što je premijer najavio povećanje plaća, Bačić smatra, da su pripremljeni govori čelnika SDP-a i Mosta bačeni te je ocijenio da su nastupili dosta smušeno. Naveo je da su plaće rasle nakon tri kruga porezne reforme, povećanje osobnog odbitka, izmjene stopa na dohodak.

- Ako sada govorimo o državnim i javnim službenicima i namještenicima plaća je rasla u prosjeku 17%, ako tome pridodamo i ovu najavu, koju smo malo prije čuli, onda će država kao poslodavac, prema svojim zaposlenicima u mandatu od 4 godine povećati plaću oko 22%. Taj podatak najbolje govori o uspješnosti, sposobnosti reformskom kapacitetu, znanju ove Vlade, puno više nego što će nam to naši oporbeni prijatelji na temelju dojma govore o stanju u državi - kazao je Bačić.

Osvrnuo se i na etiketu korupcije, koju žele nalijepiti HDZ-u.

- Tu etiketu možete objesiti mačku o rep - poručio je predsjednik Kluba HDZ-a.

Replicirao mu je Gordan Maras (SDP) i pitao zašto su se ljudi onda iselili iz Hrvatske te zašto su smijenjeni ministri.

- U ovom trenutku vidim strah u očima premijera Plenkovića. Boji se izbora, želi godinu dana još se držati za svoju fotelju. Ne želi podnijeti račune građanima i pristat će na sve - poručio je Maras.

'Slušajući premijera bilo mi je toplo oko srca, a nakon Bačića pala je i suza'

Krešo Beljak (HSS) kaže da mu je slušajući sat vremena premijera "bilo sve toplije oko srca i duše", a kad je čuo Bačića, navodi, "kapnula mu je i suza".

- Doslovno kao da sam slušao sekretara općinskog komiteta komunističkog sustava tamo iz nekih zlatnih 80-ih godina. Bačić može biti zloguki prorok, bojao bih se toga da sam na Plenkovićevu mjestu da me Bačić brani - rekao je šef HSS-a.

Smatra da premijer nije predstavio izvještaj o radu Vlade, nego da se radilo o "izvještaju o radu predsjednice".

- Ona je u svom inauguracijskom govoru rekla da će Hrvatska biti najbogatija zemlja svijeta, a iz ovog izvješća je razvidno da je to danas tako. Mi smo jedna od najbogatijih država svijeta, teče med i mlijeko, na našim granicama i imigracijskim uredima stoje stotine zahtjeva ljudi iz cijelog svijeta koji žele doći živjeti u Kraljevinu Hrvatsku - ironičan je Beljak.

Kritizirao je Vladu zbog iseljavanja, demografskih mjera i poljoprivredne politike. no pozdravio je odluku o povećanju plaća službenika te upitao zašto ona nije došla ranije.

- Tijekom izlaganja premijera nije bilo samokritike, niti jedna riječ pogriješili smo. Statistički je nemoguće da u godini dana niste ni jednom pogriješili. Uvijek se pogriješi. Dajte probajte naći barem jednu stvar koju ste pogriješili, izmislite ju. Ako doista nema greški i sve je idealno, 5. siječnja vidimo se svi zajedno na izborima - poručio je Beljak.