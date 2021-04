Slučaj djevojčice (2) koja je, nažalost, jučer preminula u Klaićevoj bolnici digao je na noge cijelu Hrvatsku. Nakon ove tragedije ponovo se govori i o sustavu socijalne skrbi koji je u ovom slučaju zakazao i potrebi reforme. O tome govore i Marta Divjak i Antonija Skender, iz inicijative 'Moramo vam nešto reći' koja se bavi problemima nezbrinute djece u Hrvatskoj.

Antoniju Skender su zbog nasilja u obitelji smjestili u udomiteljsku obitelj. Kada se ta obitelj raspala ponudili su joj dvije opcije.

- Možeš birati povratak u dom ili kod biološkog oca i ja sam se vratila kod oca jer ni pod koju cijenu nisam željela ići u natrag u dom -rekla je Antonija Skender.

Kaže kako je za udomiteljsku obitelji u kojoj je bila razvila povezanost i da se na kraju nikad nije u potpunosti osjećala dijelom svoje vlastite obitelji.

- Bez obzira na to što je moj tata bio super, ja sam se nakon fakulteta vrlo brzo osamostalila jer nisam osjećala da je to moja obitelj, rekla je Skender.

Marta Divjak kaže kako je njena priča bila donekle lakša jer su nju posvojili.

- Mene se biološka obitelj odrekla. Do 3 i pol godine sam bila u udomiteljskoj obitelji i došla je socijalna, namamili su me čokoladom i stavili su me u auto i odveli me novoj obitelji. Posjeli su me i rekli da su to moji mama i tata i to je bilo to. Sjećam se tog dana kao da je jučer i kada je deda došao u kuću s velikim buketom crvenih ruža - rekla je Divjak.

Aladrović im obećao sastanak

Pisale su još i prije ministru rada i socijalne skrbi Josipu Aladroviću mail u kojem su mu htjele skrenuti pažnju na probleme djece u sustavu i probleme samog sustava koji se, kako kažu, protežu otkad imamo državu.

- Ta djeca su apsolutno nevidljiva i završe tragično i ovo nije prvi put i htjele smo urgirati da postoji preko 4000 djece koji čekaju da im život krene na bolje, rekla je Marta Divjak.

Na mail odgovor nisu dobile pa su poslale još jedan, a nakon svega što se dogodilo s djevojčicom iz Nove Gradiške jutros su stupile u telefonski kontakt s ministrom i zakazale sastanak s njim.

- Ministar se javio odmah i rekao da je pročitao oba maila i da će nam javiti kada se možemo vidjeti, rekla je Skender.

Divjak je prvi mail uputila samo Aladroviću, a drugi je, nakon tragedije koja se dogodila, poslala i na adresu premijera i predsjednika.

- Sada imaju priliku pokazati interes za poboljšanje sustava i za tu nevidljivu djecu. Premijer je, nakon što je ministar Aladrović potvrdio sastanak, premijer je preuzeo inicijativu i odgovorio nam na mail, rekla je Marta Divjak.

Problemi sustava

Antonija Skender kaže kako ne postoji poredak u problemima sustava i kako su svi ti problemi jednako važni i međusobno povezani.

- Ono što mislimo iz razgovora s ljudima, je da je nužno odvojiti poseban odjel unutar socijalne skrbi koji će se baviti problemima vezanim isključivo za djecu i kako bi se socijalne radnike rasteretilo. Obavljaju puno previše stvari od birokracije do financija do nasilja u obitelji pa tek do djece, rekla je Skender.

Kaže kako bi dobro bilo napraviti nadzorne timove u kojima će se naći socijalni radnik, psiholog i medicinski djelatnik koji bi zajedno obilazili takvu djecu. Također, ti timovi bi se trebali nalaziti pod strogim nadzorom koji bi razmatrao zašto i kako su pojedine odluke donesene te jesu li one dobre, smatra Skender.

- Imate jako bitnu ulogu, vi ste zamjena za roditelje ako oni nisu spremni brinuti za djecu mora država osigurati brigu za tu djecu. Kako da se fokusiraš na dobrobit djeteta ako nemaš kapacitet da to odradiš, poručuje Skender.

Govorila je i o problemima parnica na obiteljskim sudovima koje uključuju djecu i kako je potrebno raslojiti odjele unutar socijalne skrbi i obiteljskih sudova, te kako se ti procesi moraju puno brže rješavati.

- Mora se jasno definirati - sve parnice u koje su uključena djeca moraju imati strogi vremenski okvir, poručila je Skender.

Suci često donose odluke temeljem osobnog mišljenja umjesto stručnog, smatra Divjak.

- Ne gledaju 'Aha djetetu je bolji život u udomiteljskoj obitelji pa da ga se kasnije posvoji' nego 'Aha, biološka obitelj je najbolja, nema veze što se oni tu svađaju i tuku to je tako normalno'. I suci nisu specijalizirani. Oni donose odluke takve staromodne da je biološka obitelj najbolja, rekla je Divjak.

Djecu iz sustava se stigmatizira

Skender i Divjak kažu kako je mentalitet takav da majkama koje su posvojile djecu ljudi često govore kako one nisu majke već posvojiteljice i kako to nije dobro.

- Mi kad smo izašle tek s inicijativom bili su brojni komentari tog tipa. Mene to osobne ne vrijeđa jer nismo svi isto odgojeni i nismo svi prošli iste stvari, ali ne možeš govoriti da to meni nije majka jer na kraju krajeva vidjeli smo što je biološka majka bila sposobna napraviti svom djetetu, rekla je Divjak.

Divjak kaže kako i među vršnjacima postoje predrasude o usvojenoj djeci i djeci iz sustava.

- Mene su maltretirali. Jedan dečko mi je rekao da mene nisu htjeli, napisali su na jedan kontejner da su tu našli Martu. Ja sam uvijek bila otvorena prema tome da sam ja posvojena jer su mene tako odgojili. Ja sam u vrtiću djeci govorila da su njih rodili, a mene nabavili i meni je to uvijek bilo jako kul, rekla je Divjak.