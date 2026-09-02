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KAZNENO PRIJAVLJENI

Trojica muškaraca osumnjičena za ilegalno odlaganje otpada u blizini

Piše HINA,
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Divlje odlagalište kod Marine: Otpad bacali najmanje 50 puta, policija im oduzela kamione
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Trojica muškaraca prijavljena su zbog sumnje da su više od 50 puta nezakonito odlagali otpad u Bliznoj Gornjoj, a policija im je oduzela vozila korištena za prijevoz.

Trojica muškaraca u dobi od 66, 48 i 43 godine kazneno su prijavljena zbog sumnje da su tijekom 2025. i 2026. nezakonito odvozili i odlagali građevinski, komunalni i glomazni otpad na području Blizne Gornje kod Marine, izvijestila je u srijedu splitsko-dalmatinska policija.

Sumnja se da je 66-godišnjak, kao odgovorna osoba trgovačkog društva, tijekom 2025. i 2026. godine naložio 48-godišnjem djelatniku da s gradilišta na području Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije nezakonito odvozi i odlaže građevinski, komunalni i glomazni otpad na području Blizne Gornje.

Od siječnja 2025. do kolovoza 2026. godine otpad je na toj lokaciji odbačen najmanje 30 puta.

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Također se sumnja da je 43-godišnji vlasnik obrta tijekom 2026. godine u najmanje 20 navrata na istu lokaciju prevozio i odlagao građevinski i drugi otpad.

U sklopu kriminalističkog istraživanja privremeno su oduzeta dva teretna vozila koja su korištena za prijevoz otpada.

Protiv trojice muškaraca policija će nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu podnijeti kaznenu prijavu, dok Državni inspektorat nastavlja provoditi mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

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