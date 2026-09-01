Obavijesti

News

Komentari 0
DIVLJAČKI NAPAD

Ženi s djecom u autu u Splitu udarcima razbio šoferšajbu! 'Beba ne spava 4 dana, šok je...'

Piše 24sata, Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Ženi s djecom u autu u Splitu udarcima razbio šoferšajbu! 'Beba ne spava 4 dana, šok je...'
Foto: 24sata, Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

"Muškarac u dobi od 45 godina je ubrzo pronađen, doveden u prostorije policije i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje", stoji u odgovoru policije...

"Napao mi je ženu s troje djece u automobilu. Jedno od njih je beba od godinu i deset mjeseci. O svemu sam obavijestio policiju", javio nam se uznemireni čitatelj porukom na društvenim mrežama.

Kako je ispričao, incident se dogodio na splitskim Mejama. U jednom trenutku pred vozilo njegove supruge 'izletio' je muškarac na električnoj bicikli...

NAPAD NA MALOLJETNIKA Udarao ga, pa palio upaljačem. Drugi snimali: U Splitu uhitili maloljetnika zbog iznude!
Udarao ga, pa palio upaljačem. Drugi snimali: U Splitu uhitili maloljetnika zbog iznude!
Foto: 24sata

- Ona mu je trubila, a on se tad zaustavio i udario po šoferšajbi. Razbio je staklo i odjurio dalje na bicikli. Doživjela nam je beba šok. Nema šanse da nije vidio da je unutra. Kakav čovik moraš bit... - kažu nam iz obitelji.

- Beba nam već četiri dana ne spava. Svi i dalje pod šokom - dodaju...

SUKOB DVOJICE MUŠKARACA U Osijeku izvadio nož nakon svađe u prometu! Policija: Provodimo krim-istraživanje...
U Osijeku izvadio nož nakon svađe u prometu! Policija: Provodimo krim-istraživanje...

O svemu smo poslali upit policiji koja nam je ubrzo odgovorila.

Foto: 24sata

- U petak, 28. kolovoza, ženska osoba u dobi od 39 godina prijavila kako je dok se u osobnom automobilu vozila ulicom Ivana Meštrovića u Splitu, biciklist, koji se na kolniku zaustavio neposredno ispred nje, ne obraćajući pažnju na njeno vozilo, nakon što mu je zatrubila, sišao s bicikla i rukom udario po prednjem vjetrobranskom staklu njezina vozila, te ga oštetio, nakon čega se udaljio. Muškarac u dobi od 45 godina je ubrzo pronađen, doveden u prostorije policije i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. Nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari - stoji u odgovoru policije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO DIO ZAGREBA BEZ VODE 'Oštetili su cijev tijekom radova, voda šiklja već dva sata. Kaos!'
NA PODRUČJU MAKSIMIRA

VIDEO DIO ZAGREBA BEZ VODE 'Oštetili su cijev tijekom radova, voda šiklja već dva sata. Kaos!'

Iako čitateljica tvrdi da za sada nema nikakvih pokušaja sanacije, na stranici su objavili da su radovi u tijeku od 16 sati, a planirano vrijeme završetka je u 21 sat
'U čakovečkoj bolnici su mi rekli da mi kruli u želucu, a privatna klinika čudila se kako sam živ...'
JOŠ JEDAN SKANDAL

'U čakovečkoj bolnici su mi rekli da mi kruli u želucu, a privatna klinika čudila se kako sam živ...'

Sa sobom je, kaže, imao i snimku zvuka vlastitog srca, no tvrdi da su mu u bolnici rekli da mu "kruli u želucu". Potražio je pomoć u privatnoj klinici. 'Rekli su mi da sam došao u zadnji trenutak', ispričao je.
ŠOK SCENE U OSIJEKU Posvađali su se u prometu, pokazao mu je srednjaka, a onda izvadio nož!
DIVLJI ZAPAD

ŠOK SCENE U OSIJEKU Posvađali su se u prometu, pokazao mu je srednjaka, a onda izvadio nož!

Samo zbog odlučnog poteza napadnutog vozača, koji je muškarcu koji je nasrnuo na njegao oteo nož, izbjegnute su najgore scene. 'Pobjegli smo od njih', kaže čitateljica 24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026