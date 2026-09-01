Ženi s djecom u autu u Splitu udarcima razbio šoferšajbu! 'Beba ne spava 4 dana, šok je...'

"Napao mi je ženu s troje djece u automobilu. Jedno od njih je beba od godinu i deset mjeseci. O svemu sam obavijestio policiju", javio nam se uznemireni čitatelj porukom na društvenim mrežama.

Kako je ispričao, incident se dogodio na splitskim Mejama. U jednom trenutku pred vozilo njegove supruge 'izletio' je muškarac na električnoj bicikli...

Foto: 24sata

- Ona mu je trubila, a on se tad zaustavio i udario po šoferšajbi. Razbio je staklo i odjurio dalje na bicikli. Doživjela nam je beba šok. Nema šanse da nije vidio da je unutra. Kakav čovik moraš bit... - kažu nam iz obitelji.

- Beba nam već četiri dana ne spava. Svi i dalje pod šokom - dodaju...

O svemu smo poslali upit policiji koja nam je ubrzo odgovorila.

Foto: 24sata

- U petak, 28. kolovoza, ženska osoba u dobi od 39 godina prijavila kako je dok se u osobnom automobilu vozila ulicom Ivana Meštrovića u Splitu, biciklist, koji se na kolniku zaustavio neposredno ispred nje, ne obraćajući pažnju na njeno vozilo, nakon što mu je zatrubila, sišao s bicikla i rukom udario po prednjem vjetrobranskom staklu njezina vozila, te ga oštetio, nakon čega se udaljio. Muškarac u dobi od 45 godina je ubrzo pronađen, doveden u prostorije policije i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje. Nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari - stoji u odgovoru policije.