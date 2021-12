Divni ljudi iz HGSS-a spasili su nam Božić, priča nam Zagrepčanka Ivana.

Za blagdane je stigla doma iz Belgije, gdje posljednje dvije godine radi. Sestra je također otišla iz Lijepe naše i to u Portugal. Vratile su se kako bi Božić proslavile s obitelji. No, penjanje na 11. kat u dobi od 92 godine za baku Anu bilo je previše.

POGLEDAJTE VIDEO: HGSS baku nosio na 11. kat da bude s obitelji za blagdane

- Baka je klaustrofobična čitav život i boji se vožnje liftom. Mislila je jadna kako će ovaj, možda zadnji Badnjak u životu, provesti sama. Zvali smo HGSS par dana prije Badnjaka, objasnili situaciju i zamolili ako bi nam mogli pomoći i odnijeti je do 11. kata. Pristali su bez imalo razmišljanja, iako im to uopće nije u opisu posla. Stigli su na Badnjak, njih 6-7, stavili je na nosila, zavezali i već za 10-ak minuta bili su gore - kaže Ivana zahvalna članovima Hrvatske gorske službe spašavanja dodajući kako je baki bilo neugodno zbog cijele situacije.

- Sve do prošle godine, čak u toj dobi preko 90 godina, se ona sama penjala do 11. kata. Sad više ne može, ima problema i sa srcem. Nije ju bilo strah na nosilima, to joj je bilo super, ali joj je bilo neugodno jer se osjećala kao da gnjavi ljude oko sebe. Ovi predivni ljudi su se zezali s njom, a kad su je donijeli do stana nisu htjeli uzeti ni novce niti ništa pojesti. Nemamo riječi kojima bi im zahvalili što su omogućili da budemo zajedno za blagdane, posebno jer lani sestra ni ja nismo bile ovdje zbog situacije s koronom, baka je bila presretna - dodaje unuka Ivana.

Baki su kasnije unuke pomogle da se polako, kat po kat, spusti niz stepenice jer to i dalje može, a iz HGSS-a, skromni kao i uvijek, ne vide da su ovime učinili neko posebno djelo.

- Dobili smo zamolbu ako možemo pomoći i odazvali smo se. U nosilima smo je prebacili da može provesti praznike s obitelji. Moramo imati razumijevanja, uvijek ćemo pomoći tehnički, svojim znanjem i opremom, a životi i zdravlje ljudi su na prvom mjestu. Zdravlje je širok pojam, ne samo fizičko, treba misliti i na psihičko zdravlje, stoga smo na raspolaganju kad god možemo pomoći sugrađanima - kažu iz HGSS-a.