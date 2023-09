Dobra vijest stiže za građane koji štede ili namjeravaju štedjeti jer će banke dignuti kamate na depozite. Iako većina banaka nije htjela ništa otkriti, neke su ipak, poput Hrvatske poštanske banke otkrile da će kamate na štednju kod njih biti i do tri posto. U PBZ-u kamate na štednju idu i do 1,70 posto, u Erste banci do 1,50 posto, a u OTP banci, kažu nam, još nisu donijeli odluku o kamatnim stopama.