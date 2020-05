Djeca će ulaziti po rasporedu, morate im mjeriti temperaturu

Mi nećemo poslati kći u školu. Oni bi trebali ići u zamjensku školu. Nitko iz našeg razreda neće krenuti na nastavu, učiteljica će i dalje raditi online i ne želimo dijete slati u nepoznatu školu, među nepoznatu djecu, kaže nam majka zagrebačke prvašice čija škola je među 20-ak koje u ponedjeljak neće moći otvoriti vrata jer je oštećena u potresu.

Ipak, većina roditelja učenika nižih razreda u Hrvatskoj nakon početnog komunikacijskog kaosa u kojem se nije znalo je li nastava od 25. svibnja obavezna ili ne, svoju će djecu poslati na nastavu. Koliko djece dolazi na nastavu neće se znati do ponedjeljka jer roditelji nisu trebali potpisivati izjave, a dijete će moći poslati i naknadno u školu.

Prema dodatnim uputama HZJZ, škole su napravile raspored ulazaka u školu, djeci prije dolaska u školu treba izmjeriti temperaturu, dijete u školu i iz škole treba pratiti uvijek jedan roditelj, pred školom se trebaju držati razmaka od 1,5 metar, a i iz škole će djeca odlaziti po točno određenom rasporedu. Ako dijete ili bilo tko od ukućana razvije respiratorne probleme, temperaturu isl., ili je dijete u samoizolaciji ili pozitivno na COVID-19, ne smije dolaziti u školu.

Grad Zagreb: Prijevoz je osiguran

Iako oni koji to ne žele, ne moraju djecu poslati u školu, moraju, podsjetimo, poslati ispričnicu. Među roditeljima već kruže savjeti kako ispričati dijete. Najviše su zbunjeni roditelji djece iz zagrebačkih škola oštećenih potresom, no iz Grada Zagreba javljaju kako je sve organizirano,

- Svi učenici koji u ponedjeljak dođu na nastavu u osnovne škole Grada Zagreba imat će sve osigurane uvjete prema preporukama HZJZ i uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja - objavio je u subotu zagrebački Ured za obrazovanje.

Bit će im organiziran i javni prijevoz školskim autobusima, što nam je potvrdila Gordana Horvat, ravnateljica OŠ Markuševec, čiji učenici danas kreću u Područnu školu Vidovec.

- Glavna zgrada je oštećena, no područna škola Vidovec u koju će ići nedavno je obnovljena i ima izvrsne uvjete za rad. Nitko ne treba brinuti - poručuje Gordana Horvat, ali i drugi ravnatelji. S obzirom na to da roditelji nisu trebali potpisivati izjave o povratku učenika nižih razreda na nastavu, škole su do kraja petka prikupljale podatke.

Tako će, primjerice, većina djece u Splitsko-dalmatinskoj županiji doći u klupe. U jednu od najvećih osnovni škola u županiji, OŠ kraljice Jelene u Solin,u od ukupno 480 učenika od 1. do 4. razreda najavljeno ih je oko. Uz 16 razreda u matičnoj školi u sastavu škole su i dvije područne škole u Mravincima i Kučinama. U sve razrede, kako nam je rekla ravnateljica Vesna Ružić, vraća se polovičan broj učenika. Škola koja inače nastavu izvodi u četiri turnusa od ponedjeljka će nastavu izvoditi samo za učenike od 1. do 4. razreda u dva turnusa.

U škole se vraćaju i pomoćnici u nastavi

- Jutarnja smjena ulazi u 8.15 sati. Na nastavi su do 11.15. Nakon toga se prostorije škole dezinficiraju da bi drugi turnus započeo sa nastavom u 13.15 . I u dvije područne škole nastava će se odvijati u dva turnusa - rekla nam je ravnateljica Ružić koja napominje kako vjeruje da će sve biti u najboljem redu.

- Za svu djecu koja se u ponedjeljak ne vračaju u školu učitelji će izvoditi nastavu na daljinu i raditi u mješovitom modelu nastave. Ova škola ima i 13 pomoćnika u nastavi, sedam u predmetnoj koji nastavljaju rad od kuće te šest u predmetnoj. Dva pomoćnika se

vraćaju u školu, a četiri pomoćnika nastavljaju rad zbog specifičnih teškoća kod djece, rad od kuće - istaknula je.

Foto: dreamstime Što se tiče online nastave, ona će se za niže razrede postepeno ukidati, a 1. lipnja prestaje i emitiranje Škole na Trećem. Ipak, učitelji će raditi po mješovitom modelu za svu djecu koja će ostati kod kuće.

- Povratak u školu nije prioritetno zbog ocjena i ocjenjivanja, već ponavljanja. Svi smo puno izgubili i djeca i mi. Trebat će vremena za nadoknaditi sve propušteno. S djecom treba prvenstveno ponoviti nastavne sadržaje koji su se obrađivali i slušali u tjednima nastave na daljinu. Učenici će od ponedjeljka u školi odrađivati sve sate između ostalog i strani jezik te vjeronauk. Kako će to biti moguće s obzirom da neki učitelji predmetne nastave rade na više škola i uz to predaju učenicima viših razreda. Satnica će se upravo zbog toga planirati tako da učitelji jedni s drugima nemaju kontakt, a raspored sati će biti prilagođen novim uvjetima rada - saznajemo od ravnatelja.

Viši razredi se ne vraćaju

Do kraja nastavne godine ostalo je još točno mjesec dana, dovoljno, poručuju učitelji, za ponoviti nastavne sadržaje, objasniti nejasnoće i zaključiti učenicima ocjene te ovu nastavnu godinu što učinkovitije privesti kraju.

Viši razredi osnovne, te srednjoškolci ovu će školsku godinu završiti online. U četvrtak, 28. svibnja, školska godina završava za osmaše i maturante. Ove godine neće biti Norijade, otpali su i maturalci, ali maturalne večere, po svemu sudeći će se održati.