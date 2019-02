'Djeca i ja smo u šoku. Isključio je mobitel. Ne znamo gdje je...'

Policijski automobil je jučer svakih pola sata prošao ispred kuće u Starom Čiču u kojoj Željko Dolački živi s obitelji. Policajci iz PU sisačko-moslavačke na vrata su pozvonili već u utorak poslijepodne postupajući po sudskom nalogu.

Tražili su Dolačkog na nekoliko adresa, kontaktirali njegove bližnje i suprugu, no nisu došli do korisnih informacija o tome gdje bi se mogao nalaziti, rekao je glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić.

Nakon što je policija o tome obavijestila sud, predsjednica sudskog vijeća, koje je osudilo Dolačkog, izdala je nalog za raspisivanjem tjeralice.

'Znam da nije kriv'

- Tjeralica se raspisuje u službenom policijskom glasniku i o tome informaciju istog trenutka imaju sve policijske uprave diljem Hrvatske te je na njima sad zadaća da nađu Dolačkog, liše ga slobode i dovedu u zatvor u Zagrebu - rekao je Devčić. U MUP-u su nam potvrdili kako policajci tragaju za nepravomoćno osuđenim kolegom. Podsjećamo, on je u utorak osuđen na šest godina zatvora te povrat 3,3 milijuna kuna zbog krađe zaplijenjenog zlata, oko 640.000 kuna i gotovo 290.000 eura koji nikad nisu pronađeni.

- Znam da nije kriv. On, ja i djeca smo u šoku. Ne radim danas, djeca nisu išla u školu. Što se pak u njegovoj glavi događa, to ne mogu reći. Teško je sve to preživjeti - rekla je supruga Željka Dolačkog za Jutarnji list ne mogavši suspregnuti suze. Dodala je kako Željko neće bježati jer nije kriv te, da će, ako ga osude, kako je mislio, to biti do pet godina zatvora i da neće ići u pritvor.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Znam samo da je jako volio svoj policijski posao, da mu je on bio i ispred obitelji te mislim da nije zaslužio to nakon svega što je dao za ovu državu i policiju. To stvarno ne razumijem - rekla je supruga Željka Dolačkog, koji se još nije javio ni svom odvjetniku Davoru Cahunu.

U slučaju da policijska potraga u Hrvatskoj ne urodi plodom, a postoji sumnja da je napustio državni teritorij, policija je za Željkom Dolačkim ovlaštena raspisati i međunarodnu tjeralicu putem Interpola, po kojoj su dužne postupati sve države članice.

Ne mislim da je Dolački u bijegu, rekao nam je nakon objave nepravomoćne presude zamjenik ravnateljice Uskoka Slobodan Šašić dodavši kako je “vrlo neugodno u sudnici dobivati lisice na ruke”.

Infografika: 24sata

A Dolački, koji je policijski zanat pekao od 15. godine - kad je upisao srednju policijsku školu, mnogima je stavio lisice na ruke. Željko Dolački široj javnost postao je poznat tijekom istrage i uhićenja pripadnika tzv. zločinačke organizacije krajem 1999. U kožnoj jakni i s frizurom fudbalerkom, po izgledu je odskakao od kolega. Furao se na Mela Gibsona iz “Smrtonosnog oružja”. Bio je pripadnik posebnog tima istražitelja koji su poput barakuda plivali u podzemnim vodama metropole u kojima bi velike ribe uvijek pojele male. U Zagrebu su se ’90-ih nalazili psi rata, ubojice koji su nakon rata u BiH tu potražili sreću i kasnije izgradili i poslovna carstva, dileri, cinkaroši, pripadnici obavještajnog podzemlja itd.

Uhitio i Špejtima Tačija

Ondašnji ministar unutarnjih poslova građane je uvjeravao kako u Hrvatskoj nema mafije, no rijetko tko mu je vjerovao.

S kriminalcima su postupali čvrsto. Denis Kuljiš u knjizi “Majmuni, gangsteri i heroji” opisao je kako je Dolački s još trojicom savladao Špejtima Tačija, čovjeka koji je išamarao unuka prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana u diskoteci i koji je, na raskrižju Zagorske i Selske, izrešetan u svom automobilu. Dočekali su ga u zasjedi. Dolački ga je pištoljem udario u glavu i bacili su ga na pod i jedva ga savladali. Tijekom istrage Dolački je blisko surađivao i s tadašnjim istražnim sucem te kasnijim glavnim državnim odvjetnikom Radovanom Ortynskim, kojeg su mediji zvali “hrvatski Eliot Ness”.

Otpustili ga pa vratili u PUZ

- Riječ je o nepravomoćnoj presudi. Ako je to istina, žao mi je što se to dogodilo. Radi se o osobi s kojom sam surađivao i bilo bi mi to veliko razočaranje. No svatko je krojač svoje sudbine - rekao nam je Ortynski.Okružen policijom, s cigarom u ustima, Ortynski je blokirao ulice kako bi proveo očevide na mjestima likvidacija, no nakon neoprezne opaske o državnom vrhu i nedostatku njihove volje za borbu protiv kriminala “odletio” je s mjesta glavnog državnog odvjetnika.

Kad su osumnjičeni za pripadanje tzv. zločinačkoj organizaciji završili u pritvoru, stigla je i tzv. Predstavka poštenih policajaca. U njoj su za Dolačkog i njegovog tadašnjeg šefa Jadranka Belinu, kao i njihove kolege, tvrdili da su primali mito, iznuđivali iskaze itd. Počela je istraga. Za Dolačkog se tvrdilo da je štitio nekoliko svodnika i prostitutki te da je navodno jednom prilikom od djevojke sitnoga kriminalca koji je završio izrešetan na zagrebačkom Prisavlju uzeo 15.000 njemačkih maraka nakon što ju je uhvatio u stanu s osobom koja je u svojoj torbi imala tri pištolja, 500 ukradenih prometnih dozvola i kilogram droge. Interna istraga nije potvrdila niti jedan od navoda protiv Dolačkog i njegova tadašnjeg šefa, no Dolački i Belina udaljeni su s dužnosti.

Boreći se protiv suspenzije, pisali su tadašnjem predsjedniku države Stjepanu Mesiću i premijeru Ivici Račanu i naveli kako iza njihova progona stoje strukture u MUP-u povezane s obavještajnim podzemljem i kriminalcima bliskim vlasti.

Pokrenut je disciplinski postupak i disciplinski sud ga je proglasio krivim za povredu radne discipline te mu je izrekao mjeru prestanka radnog odnosa u MUP-u. No na kraju je vraćen u policiju. U međuvremenu su se po sudovima vukli repovi njegovih postupaka u vrijeme dok je radio na tad najvažnijem kriminalnom slučaju – uhićenju zagrebačke mafije. Upravo je Dolački pronašao rukavice s DNK tragom Davora Zečevića, u to vrijeme optuženog za ubojstvo Željka Šobota 1999. Bio je to ključni dokaz, no kako je nespretnom manipulacijom Dolačkog i ostalih koji su stigli na očevid kompromitiran, nije više mogao biti prihvaćen kao valjan u sudskom postupku.

Kako su rukavice, navodno, bile podmetnute, počeo ga je pratiti glas da ne igra uvijek striktno prema pravilima.

Potom je 2003. godine raspoređen u PU sisačko-moslavačku, a u Zagreb se vratio devet godina kasnije, nakon povratka Ranka Ostojića u Ministarstvo unutarnjih poslova. S Ostojićem je, naime, blisko surađivao dok je Ostojić bio ravnatelje policije.

Mnogi njegovi kolege ostali su iznenađeni kad je postao čelni čovjek Službe za borbu protiv organiziranoga kriminala zagrebačke policije. Tvrdili su kako je on odličan operativac, no da nije dobar za šefa. Prilikom odmjeravanja kazne sud je cijenio jačinu povrede zaštićenog dobra te činjenicu da je Dolački nedjelo počinio upravo dok je bio voditelj Službe organiziranoga kriminaliteta.

“Svojim postupanjem osramotio je policiju i policajce koji se požrtvovno bore protiv takvih kaznenih djela. Koliko je drsko ponašanje optuženika, govori da je inscenirao pljačku kad je shvatio kako bi mogao biti otkriven, ali i njegovo višekratno podmetanje dokaza”, istaknula je sutkinja Maja Štampar Stipić obrazlažući presudu. Dodala je i kako su navodi iz njegove obrane da je žrtva urote “paušalni i neprovjerljivi”.

Dolački je, podsjećamo, u svojoj obrani rekao kako su operativna izvješća o dvojici počinitelja unesena u sustav MUP-a. Dodao je i kako postoje određena saznanja da je dio ukradenog novca promijenjen u mjenjačnicama i da je jedan od počinitelja njime kupio stan. Braneći se, rekao je da nakon 30 godina policijskog posla zna kako se provode istrage i da bi, da je odlučio počiniti kazneno djelo, to napravio puno opreznije. Govoreći o motivima, naveo je kako je motiv za provalu i krađu imalo niz ljudi iz policijskog sustava, a i kriminalaca.

Dolački: Žrtva sam urote

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Jedan od mogućih motiva je sprečavanje i opstruiranje kriminalističkih istraživanja u operativnim akcijama kodnih imena More i Raj. Operacija More odnosila se na osobe upletene u planiranje pokušaja ubojstva i otmice zbog spora vrijednog više od 150 milijuna eura. Na sastanku u Beogradu dobili smo informacije da se djelo priprema, a 4. travnja 2016. godine na sastanku s tužiteljicom trebali smo se dogovoriti o produljenju posebnih dokaznih radnji - naveo je Dolački. Operativna akcija Raj odnosila se na pljačku crkvene imovine.

- Raj se odnosio na manipulaciju crkvenim zemljištem odgovorne osobe iz Crkve u sprezi s bivšim djelatnicima policije i službi. Radilo se o velikim materijalnim iznosima za koje je oštećena Crkva - naveo je Dolački. Dodao je i kako su Uskoku prezentirali operativna saznanja o dvije zločinačke organizacije. U sklopu tih izvida bili su obuhvaćeni i tadašnji policijski djelatnici i više kriminalaca kažnjavanih za ubojstva, iznude, trgovinu oružjem i drogom.

Pila ga je usosila

- Postojala je sprega jednog dijela politike sa zainteresiranima kojima je cilj bio onemogućiti me u poslu. S obzirom na to da je vodeća struktura policije bila izabrana putem natječaja, nisu nas mogli samo tako smijeniti, a nakon provale u sef sve su nas smijenili. Mi smo imali operativna saznanja da tadašnji ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić koristi usluge detektivske agencije i PR agencije za sakupljanje informacija o raznim kaznenim djelima njegovih političkih protivnika u cilju njihove kompromitacije - navodio je moguće motive zbog kojih je netko provalio i krao stvari iz sefa. Osuđen je zbog pile. U Uskoku je rekao da ju nije kupio iako se na videosnimci vidjelo kako 26. ožujka 2016. iz Bauhausa izlazi s pilom za metal.

- Suočen sa snimkom, optuženi je pred sudom izjavio da je 26. ožujka 2016. kupio pilu koju je donio na raspravu kako bi dokazao nedužnost. Bila je to loša konstrukcija Dolačkog da uvjeri sud u svoju nedužnost, osobito nakon što su Bauhaus i proizvođač pile u dva navrata ustanovili da je pila koju je donio na sud proizvedena više od godinu dana nakon provale, zaključila je sutkinja.