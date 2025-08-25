'Djeca i trudnice sad bježe i iz bolnice, boje se za svoj život'

Najmanje 20 ljudi poginulo je u izraelskom bombardiranju bolnice u Khan Younisu, izvijestio je Ured za medije Vlade Gaze. Među žrtvama su četiri novinara, nekoliko liječnika i djelatnika civilne zaštite koji su došli pružiti pomoć nakon prvog udara. Deseci ljudi su ranjeni.

- Svi su radili ili se pripremali za izvještavanje, a napad ih je zatekao usred aktivnosti. Pacijenti su prestravljeni, mnogi sad odbijaju ostati u bolnici jer se boje za svoj život. Pokušavamo nastaviti s radom, ali trauma je svuda. Ljudi se boje doći na liječenje, djeca i trudnice ne žele ostati u svojim odjelima, a osoblje je iscrpljeno. Svaka sekunda u bolnici sad je puna opasnosti i nesigurnosti - rekao je liječnik bolnice Saber al-Asmar za svjetske medije.

Izraelski politički analitičar Menachem Klein s Bar-Ilan Sveučilišta opisao je napad kao "kriminalnu operaciju" koja je moguća zbog dehumanizacije svih Palestinaca u Gazi od strane izraelske vojske.

- To je politika, nije slučajnost. Ovako kriminalne napade Izrael provodi iznova. Nažalost, vjerojatno neće biti posljednji dok ne bude primirja - rekao je Klein za Al Jazeeru.

Dodao je da se vojska može kasnije pravdati da je cilj bio član Hamasa, ali da je napad kriminalan bez obzira na to.

Govoreći na konferenciji za novinare u Khan Younisu, glasnogovornik civilne zaštite rekao je da je jedan spasilac poginuo, a sedam ranjeno dok su reagirali na prvi napad na bolnicu. Napad je također onesposobio dva od rijetkih preostalih vozila službe za spašavanje. Glasnogovornik je naglasio da je ovo 26. napad na timove civilne zaštite dok su obavljali svoj posao od početka rata.

Al Jazeera je u priopćenju navela da izraelska vojska "željenjem da ušutka novinare prikazuje namjeru prikriti kontinuirane zločine u Gazi, uključujući genocid i glad". Dodali su da je tijekom rata od listopada 2023. ubijeno najmanje 274 novinara.

Francesca Albanese, stručnjakinja UN-a, na društvenim mrežama je pozvala države da djeluju.

- Prekinite blokadu, uvedite embargo na oružje, sankcije - napisala je Albanese.

U međuvremenu, izraelske snage nastavile su napade na četvrti Zeitoun i Sabra u Gazi, dok planiraju zauzeti grad i prisiliti stanovnike na selidbu na jug. Liječnici upozoravaju da djeca umiru od gladi u dijelovima Gaze pogođenim izraelskim blokadama, a stanje je sve teže.