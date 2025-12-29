Obavijesti

News

Komentari 1
'AKO ŽELE MIR'

Kremlj: 'Ukrajina treba povući svoju vojsku iz Donbasa'

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Kremlj: 'Ukrajina treba povući svoju vojsku iz Donbasa'
Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

Ruski predsjednik Vladimir Puti i njegov američki kolega Donald Trump su razgovarali u nedjelju uoči Trumpovog sastanka s ukrajinski predsjednikom Volodimirom Zelenskim

Kremlj je u ponedjeljak rekao da Ukrajina treba povući svoje vojnike iz dijelova Donbasa koje i dalje drži ako želi mir te da će izgubiti još više teritorija ako se ne postigne dogovor.

Ruski predsjednik Vladimir Puti i njegov američki kolega Donald Trump su razgovarali u nedjelju uoči Trumpovog sastanka s ukrajinski predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da je planiran još jedan telefonski razgovor veoma skoro.

Peskov je odbio komentirati ideju o slobodnoj gospodarskoj zoni u Donbasu ili sudbinu nuklearne elektrane Zaporižja, kojom upravlja Rusija, rekavši da Kremlj to smatra neprimjerenim.

KOALICIJA VOLJNIH Macron je najavio sastanak saveznika u Parizu: Razgovarao sa Zelenskim, ali i Trumpom...
Macron je najavio sastanak saveznika u Parizu: Razgovarao sa Zelenskim, ali i Trumpom...

Na pitanje o komentarima Putinovog savjetnika za vanjsku politiku Jurija Ušakova koji je rekao da Ukrajina treba donijeti brzu odluku o teritoriju u Donbasu, Peskov je odgovorio da Kijev treba povući vojsku iz dijelova regije kojima i dalje upravlja.

"Govorimo o povlačenju oružanih snaga režima iz Donbasa", kazao je Peskov.

Na pitanje o tome odnosi li se to i na Zaporišku i Hersonsku oblast, odbio je govoriti o pojedinostima.

Rusija trenutno upravlja petinom Ukrajine, uključujući Krim koji je anektirala 2014., oko 90 posto Donbasa, 75 posto Zaporiške i Hersonske oblasti te manje dijelove Harkivske, Sumske, Mikolajivske i Dnjipropetrovske oblasti, prema ruskim procjenama.

Moskva svojata Donbas, Zaporišku i Hersonsku oblast iako većina država te regije smatra dijelom Ukrajine.

Peskov je rekao da se ne razmatra telefonski razgovor između Putina i Zelenskog.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Putin i Trump ne podržavaju europsko-ukrajinsku ideju privremenog primirja
uoči sporazuma

Putin i Trump ne podržavaju europsko-ukrajinsku ideju privremenog primirja

Putin i Trump protiv europsko-ukrajinskog primirja! Moskva traži "hrabru odluku" Kijeva za Donbas! Trump obećava kraj rata, ali Ukrajina se boji iznevjere
Trump: Razgovori o okončanju rata u Ukrajini su u završnoj fazi
MIROVNI PREGOVORI

Trump: Razgovori o okončanju rata u Ukrajini su u završnoj fazi

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju, na početku sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem na Floridi, kako vjeruje da su razgovori o okončanju ruskog rata u Ukrajini u "završnoj fazi"
VIDEO Završio ključni sastanak Trumpa i Zelenskog. Trump: 'Postigli smo veliki napredak...'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Završio ključni sastanak Trumpa i Zelenskog. Trump: 'Postigli smo veliki napredak...'

Zelenski je najavio kako tijekom sastanka u Trumpovoj rezidenciji na Floridi planira razgovarati o sudbini sporne regije Donbas na istoku Ukrajine, kao i o budućnosti nuklearne elektrane Zaporožje...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025