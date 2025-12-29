FOTO Evo kako izgleda mjesto strašne nesreće u Velikoj Gorici: 'Horor, ništa nije ostalo od auta'

Prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena jedna osoba dogodila se na na križanju Avenije Pape Ivana Pavla II. i državne ceste D31 u ponedjeljak oko 13.15 sati. Dijelovi auta razletjeli su se cestom
Kako nam je potvrdila zagrebačka policija, u nesreći je sudjelovao jedan auto, koji je sletio s ceste i naletio na stup. Jedna osoba je ozlijeđena, a prevezli su je u KBC Zagreb.
| Foto: Čitatelj 24sata
Promet se odvija zaobilazno Rakarskom ulicom. Očevid je u tijeku.
