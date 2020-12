Djeca iz KBC-a Zagreb dobila nove električne autiće. Mali pacijenti će ih voziti na pretrage

Malene pacijente u KBC-u Zagreb posjetio je Sveti Nikola i obradovao ih pjesmom i darovima. Ali iznenađenje dana bili su novi električni autići za mališane

<p>Ništa u ovoj godini ne ide svojim uobičajenim tijekom pa je bio red i da Sveti Nikola malo izmijeni svoje dugogodišnje navike. U nedjelju je u KBC Zagreb, među malene pacijente, simpatični bradonja stigao - naelektriziran. </p><p>Mališani u bolnici ostali su oduševljeni minijaturnim verzijama pravih pravcatih električnih automobila koje su dobili na dar. Ako se pitate što patuljasti Audi, BMW i Mercedesi rade na hodnicima onkologije i hematologije, tu je Ana Ljubas, glavna sestra KBC-a. </p><p>- Htjeli smo razveseliti djecu. A i odrasle. Razgovarali smo s udrugom 'fra Mladen Hrkać', našla sam se s njihovim predsjednikom Ivanom Soldom i počeli smo razmišljati što možemo učiniti. Znate, sad je korona, onemogućeni su posjeti, mozgali smo o nekom vanjskom boravku. Pali su nam na pamet projekti u Americi. Tamo rade na smanjenju stresa u bolnici i uveli su prijevoze električnim autićima. Njima se mali pacijenti sami mogu odvesti na pretrage i tako se manje boje, imaju manje stresa i manje tuge. Odlučili smo krenuti u nabavu našeg voznog parka - priča sestra. </p><p>Akcija se brzo pokrenula i gotovo odmah im se priključila obitelj Zorović. Njihov sin Ante tu se liječio od leukemije i, srećom, sve je u redu. Izliječio se.</p><p>- Uletjeli su odmah i kupili dva auta, Soldo je preko uvoznika sredio još dva. Sad imamo četiri autića, a u nabavi ih je još šest. Nadamo se da će oni stići do Božića. Cilj je da ih imamo gdje god ima djece. Jučer smo se odvezli na hematologiju, pedijatriju... - prepričava gospođa Ljubas. </p><p>Osvrnula se i na nedjeljno okupljanje i pjevanje ispod prozora bolnice. Možda ste vidjeli te snimke, hrpa odraslih na cesti, pogleda uprtih prema gore, pleše i pjeva djeci vesele pjesme.</p><p>- Da, to su bili prijatelji našeg doktora Jelića. Bilo je tu više članova raznih crkvenih zborova i bilo je jako lijepo. Pustili smo suze - prokomentirala je glavna sestra. </p><p>Javili smo se i gospođi Ana Mariji Zorović, majci malog Ante koji se izliječio od leukemije i čiji su roditelji donirali dva autića.</p><p>- Ante nam se liječio na odjelu dječje hematologije i onkologije i tamo smo proveli dvije godine. Inače, mi smo s bolnicom pokrenuli ideju novog odjela koji se upravo gradi i skoro je gotov. Trebao je biti završen do kraja godine, ali s cijelom situacijom s potresom i koronom, malo se odužilo i nadam se da će biti sređeno do Uskrsa - kaže sretna majka. </p><p>Opisala je i kako je saznala za akciju s autićima.</p><p>- U stalnom smo kontaktu s bolnicom i kad smo došli vidjeti kako napreduju radovi, sreli smo sestru Anu i ona nam je ispričala sve o akciji i udruzi koja prikuplja sredstva. Kazala nam je kako će time boravak djeci u bolnici biti manje traumatičan i bez razmišljanja smo rekli kako bismo se i mi pridružili. Rebru smo do kraja života zahvalni na izlječenju djeteta. Nakon par tjedana, Ana me nazvala i zahvalila. Odlučeno je kako će svaki autić nositi neko ime, a mi, osim sina, imamo i kćer Lauru. Ante, koji u subotu puni devet godina, odmah se oduševio crvenim - prepričala nam je gospođa Zorović. </p><p>Odabrao je Mercedesa. Klasika.<br/> </p>