Djeca pjevala za djecu oboljelu od raka: 'Možemo za njih još i plesati i donijeti im medvjediće'

Djeca iz Dječjeg vrtića Didi, zajedno s plesnim studijem Jete i mađioničarom Magic Leonom ovog su Adventa nastupili na humanitarnom koncertu "Božićna želja" u Dugom Selu na kojemu je prikupljeno 2.175 eura za Zakladu Nora Šitum za djecu koja se hrabro bore s karcinomom. Veseli mališani svojim su nastupom oduševili su publiku i u isto vrijeme prikupili novac za liječenje bolesne djece, pa smo ih kasnije posjetili u njihovom vrtiću u Svetoj Nedelji i porazgovarali s njima.

Kad smo ih pitali znaju li za koga su pjevali, odgovori su bili čisti, iskreni i nježni, baš onako dječji.

- Za bolesnu djecu, kao iz topa odgovorile su nam dvije prekrasne djevojčice Katarina i Leona dodajući da su "baš sretne jer su plesale da pomognu drugoj djeci".

Katarina je rekla da napišemo djeci da su ona i njeni prijatelji iz vrtića svi uz njih, dok je njena prijateljica Gabrijela dodala kako svoj bolesnoj djeci žele da "jako brzo ozdrave".

Djeca šalju djeci puse

Kad smo znatiželjne, pametne glavice pitali što bi voljeli poručiti djeci za koju su prikupili novac svojim nastupom, Benjamin je bio kratak i jasan: "Sretan Božić!", rekao je, dok je malena Maša Mari uzviknula "Volimo vas" i time djeci poslala puse.

A na pitanje što bi još mogli učiniti za svoje male vršnjake koji se liječe, djeca su jednako srčano odgovorila.

"Puno pjevati", brzinski je odgovorio Fran, dok je razigrani Leon dodao "I plesati, možemo i plesati za njih".

Oskar je otišao korak dalje pa bi osim pjesme i plesa on još dječici koja se bore s opakom bolešću donio i medvjediće.

Ta su djeca iz područnog objekta u Svetoj Nedelji, dio velikog obitelji Dječjeg vrtića Didi, koji ima devet objekata na području Zagrebačke županije.

- Koncert se dogodio zahvaljujući dubokoj empatiji djece, roditelja i svih djelatnika vrtića, uz veliku podršku ravnateljice Ide Jakolić i osnivačice Karmen Pavlic koje su na jedno moje jednostavno "Ajmo imati koncert za djecu", otvorile vrata i srca za ljubav i pomoć onima kojima je najpotrebnija - kazala je za 24sata Daliborka Carević Devernay.

Poseban duh ovog događaja nosi, kaže i dugogodišnja suradnja s Đanom Atanasovski, majkom hrabre lavice Nore, koja je dirnula srca cijele Hrvatske i nažalost izgubila bitku s opakom bolešću prije 12 godina kad je cijela Hrvatska plakala zajedno s njenim roditeljima. S Đanom koja je nakon najvećeg mogućeg gubitka u životu nastavila nesebično pomagati djeci koja se bore s karcinomom, Daliborka surađuje već više od deset godina. Zajedno su započeli s pjesmom "Za sreću je potrebno malo", za koju je snimljen i spot. Stihove je napisala upravo Daliborka dok je glazbu skladała njezina kći, Lamia Belošević.

- To smo moja Lamia i ja skladale nedugo nakon Norine smrti - otkriva nam Daliborka.

Planovi za budućnost već se rađaju, a želja im je, otkriva nam Daliborka sljedeće godine omogućiti još više obitelji da sudjeluje u ovoj prekrasnoj priči. S obzirom na to da su ove godine ispunili dvije dvorane "Preporoda", sve glasnije se razmišlja o dvorani Vatroslava Lisinskog.

I sama se bori s rakom i organizirala nastup djece za djecu

I dok je koncert nosio poruku nade za djecu na liječenju, njegova posebna snaga dolazi od žene koja se i sama bori za život Daliborke Carević Devernay, koja radi odnose s javnošću u Dječjem vrtiću Didi i koja je, unatoč vlastitoj borbi s karcinomom dojke, nesebično dala sebe ovom projektu.

Daliborka je svoju dijagnozu doznala 29. svibnja 2025., na prvom mamografskom pregledu u 50. godini života, u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Sportašica cijeli život, zdrava, aktivna, bez simptoma i zato je šok bio još veći. Nakon ultrazvuka, magnetske rezonance i punkcije, stigla je dijagnoza: hormonski rak dojke, tumor od tri centimetra.

Operirana je 8. srpnja, kada joj je odstranjen dio dojke, a zatim je prošla 15 ciklusa agresivnog zračenja, koje je završila tek nedavno. Samo 42 dana nakon završetka liječenja vratila se na posao među djecu, kolege i roditelje u vrtić koji joj je postao terapija, jednako kao i sport.

O svemu je progovorila za 24sata, a svoju borbu opisala je u vlastitoj knjizi Srce zvjerke, čija je promocija održana u zagrebačkoj knjižnici Bogdana Ogrizović, u Velikoj Gorici, Karlovcu, Bjelovaru, Rugvici. Iako je zbog dijagnoze propustila proslaviti svoj 50. rođendan, odlučila je: "Slavit ću za godinu".

Najveća snaga bili su joj kaže, obitelj, vjera i sport, a najteži trenutak pogledati svoju djecu i reći im istinu. Ali iz te borbe izašla je još snažnija "Ako svaki dan mogu učiniti nešto dobro, to me ispunjava. Prevencija spašava život".

I zato ovaj koncert nije bio samo humanitarni, nego i duboko osoban poruka da se dobro množi, da se srce, kad se otvori, uvijek poveća, i da nikada nismo premali da bismo učinili veliko.